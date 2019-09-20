King Presents: Polo & Pan İle Dans Etmeye Hazır mısınız?
""Müziğimizi kişisel tecrübelerimiz üzerine yaptık. Ama yine de, pozitif tınılarımızın şu günlerde insanlara iyi geldiğini düşünüyoruz""
Daft Punk, Cassius ve Air gibi gruplardan ilham alan ve 90'lar HipHop'una hayranlık duyan; sahne adları olan "Polo & Pan" ile tanıdığımız Paul Armand-Delille ve Alexandre Grynszpan; 2 farklı şehirde, 2 konser için ülkemize geliyor!
King Presents: Polo & Pan, ikilinin rüyalarını ve enerjilerini akıttıkları müzikleri ile dinleyicileri çocukluğun romantik dalgalarında dansa davet ediyor. Ülkemizde de çok sevilen ekip, 4 Ekim Cuma İzmir Arena'da; 5 Ekim Cumartesi ise İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacak.
Paris’ten çıkan müthiş ikili
Polo & Pan türler arası müzik köprüleri kurmaya ve harika editler yapmaya inanan iki DJ’in yollarının Paris’in meşhur kulubü Le Baron’un Dj kabininde kesişmesi ile doğdu. İkili, fantastik unsurların öne çıktığı çalışmalarıyla günümüz çağdaş müzik dünyasının en heyecan verici gruplarından biri olarak kabul ediliyor.
Şarkılarının temasıyla Fas'tan, İbizaya hatta Acapulco'ya sürükleneceğiniz bu keyifli gecenin biletleri Biletix'te!!