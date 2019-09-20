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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

King Presents: Polo & Pan İle Dans Etmeye Hazır mısınız?

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King Presents: Polo & Pan İle Dans Etmeye Hazır mısınız?

""Müziğimizi kişisel tecrübelerimiz üzerine yaptık. Ama yine de, pozitif tınılarımızın şu günlerde insanlara iyi geldiğini düşünüyoruz""

Daft Punk, Cassius ve Air gibi gruplardan ilham alan ve 90'lar HipHop'una hayranlık duyan; sahne adları olan "Polo & Pan" ile tanıdığımız Paul Armand-Delille ve Alexandre Grynszpan; 2 farklı şehirde, 2 konser için ülkemize geliyor!

King Presents: Polo & Pan, ikilinin rüyalarını ve enerjilerini akıttıkları müzikleri ile dinleyicileri çocukluğun romantik dalgalarında dansa davet ediyor. Ülkemizde de çok sevilen ekip, 4 Ekim Cuma İzmir Arena'da; 5 Ekim Cumartesi ise İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Paris’ten çıkan müthiş ikili

Polo & Pan türler arası müzik köprüleri kurmaya ve harika editler yapmaya inanan iki DJ’in yollarının Paris’in meşhur kulubü Le Baron’un Dj kabininde kesişmesi ile doğdu. İkili, fantastik unsurların öne çıktığı çalışmalarıyla günümüz çağdaş müzik dünyasının en heyecan verici gruplarından biri olarak kabul ediliyor. 

Şarkılarının temasıyla Fas'tan, İbizaya hatta Acapulco'ya sürükleneceğiniz bu keyifli gecenin biletleri Biletix'te!!

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