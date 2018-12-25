Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat
Kadın Sağlığı

Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

"Kilo vermek çoğu insan için zor bir iştir. Haftada birkaç kez düzenli spora gidebilir, fakat tartıdaki kilonuzda fark göremeyebilirsiniz. Bunun nedeni hepsinden önce, neyi ne kadar yediğinizle ilgilidir. Evet, bu bilmediğimiz bir şey değil ama yemeğinize kattığınız baharatlar gibi küçük yardımcılarla kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. İşte kilo vermenize yardımcı olacak 11 şifalı ot ve baharat..."

Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

1. TARÇIN

Evet, en sevdiğimiz kış baharatı sadece lezzetli değil, aynı zamanda kilo vermeye yardımcı! Tarçın, özellikle de Hindistan’da, konu metabolizmayı hızlandırmak olduğunda çok popülerdir. Kan şekerini düşürmesi de şeker hastalığı olanlar için çok uygun bir baharat olmasını sağlar. İçeceklerinize tarçın ekleyin veya sabah kahvaltıdan önce özel bir tarçın suyu hazırlayın.

2. GİNSENG

Ginseng konu baharat olunca ilk aklınıza gelen değildir belki de, ama Çin hekimliğinde asırlardır kullanılır. Ginseng kan şekerini düzenlemeye, sindirimi kolaylaştırmaya, stresi azaltmaya yarar. Bu baharatı yemekten önce içebileceğiniz sağlıklı bir çay için kullanın.

3. KAKULE

Kahve ile kakule kadar iyi giden az şey vardır. Kakule eşsiz bir tat ve harika yağ-yakıcı özelliklere sahiptir. Ayurveda sağlık sistemi yüzyıllardır bu baharatı kullanır! Daha etkili olması için, sevdiğiniz içecekleri kakule ile demleyin veya yeşil çay ile birlikte kullanarak özel bir kakule çayı hazırlayın.

Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

4. ARNAVUT BİBERİ

Aynı şekilde metabolizmayı oldukça hızlandırır! Arnavut biberi vücudunuzda daha fazla ısı yaratır, inanılmaz bir hızda yağ yakmanıza neden olur. Siz yine de dikkatli olun, çünkü çok fazla baharatlı gıda tüketmek sindiriminiz için zararlıdır. Yemeklerinize biraz acı katmak kilo vermek için çok etkili bir yoldur!

5. SARIMSAK

Sarımsak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bazıları sıradan bir besin olarak düzenli bir şekilde tüketirken Çin ve Hint sağlık sisteminde ancak bir ilaç olarak özel durumlarda kullanılır. Eh, kilo vermek oldukça özel bir durumdur, değil mi? Sarımsak içindeki allicin maddesi ile tok hissettirmesiyle bilinir.

6. KARABİBER

Karabiberin Arnavut biberiyle benzer özellikleri vardır, ama tatları farklıdır. Arnavut biberi kadar acı değildir, yemeklerde ayırt edici bir tada sahiptir ve sindirim için daha kolaydır. Yağ hücrelerinin büyümesini önler ve yemeklerde farklı bir tat için harika bir baharattır.

Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

7. KİMYON

Eğer Hindistan’ı ziyaret edecek olursanız, kimyonun neredeyse her yemekte olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız! Sindirime yardımcıdır ve gün boyu enerjik kalmanızı sağlar.

8. ZENCEFİL

O olmadan ne yapardık? Zencefil kelimenin tam anlamıyla her şeye eklenebilir! Sıcak kış çayından bir Asya yemeğine kadar. Zencefil metabolizmayı 20% oranında hızlandıran nadir besinlerdendir. Aynı zamanda tok hissettirir ve genel olarak sağlığa faydalıdır.

9. ZERDEÇAL

Bu kadar trend olmasının bir nedeni var! Pek çok faydalı özelliğe sahiptir. En çok Hindistan’da kullanılan bu harika baharat kilo vermeye ve yağ yakmaya yardımcıdır. Kahvaltıdan önce limon suyu ile içilebilir veya doğruca yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

10. ÇEMENOTU

Çemenotu alışılmamış bir baharattır ve daha önce kullanmamış olabilirsiniz. Yeni bir tadın tam zamanı! Yunanistan’da, batı Asya’da, ve güney Avrupa’da bilinir. Sadece tadı için değil, iltihap karşıtı ve obeziteyi önleyici özellikleriyle de.

11. BİBERİYE

Biberiye konu kilo vermek olunca sihirlidir! Yağ hücrelerini parçalamaya yarayan lipaz adı verilen bir enzime sahiptir. Biberiyenin olduğu bir yemekten veya leziz bir biberiye çayından sonra uzun süre tok hissedersiniz.   

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Aşureyi Böyle Yaparsanız Daha Sağlıklı Oluyor... İşte Uzmanından Tavsiyeler
Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları
Hangi Bitki Çayı Neye İyi Geliyor?
Aşurenin 5 Önemli Faydası