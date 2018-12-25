Kilo Vermenize Yardımcı 11 Şifalı Ot ve Baharat

1. TARÇIN

Evet, en sevdiğimiz kış baharatı sadece lezzetli değil, aynı zamanda kilo vermeye yardımcı! Tarçın, özellikle de Hindistan’da, konu metabolizmayı hızlandırmak olduğunda çok popülerdir. Kan şekerini düşürmesi de şeker hastalığı olanlar için çok uygun bir baharat olmasını sağlar. İçeceklerinize tarçın ekleyin veya sabah kahvaltıdan önce özel bir tarçın suyu hazırlayın.

2. GİNSENG

Ginseng konu baharat olunca ilk aklınıza gelen değildir belki de, ama Çin hekimliğinde asırlardır kullanılır. Ginseng kan şekerini düzenlemeye, sindirimi kolaylaştırmaya, stresi azaltmaya yarar. Bu baharatı yemekten önce içebileceğiniz sağlıklı bir çay için kullanın.

3. KAKULE

Kahve ile kakule kadar iyi giden az şey vardır. Kakule eşsiz bir tat ve harika yağ-yakıcı özelliklere sahiptir. Ayurveda sağlık sistemi yüzyıllardır bu baharatı kullanır! Daha etkili olması için, sevdiğiniz içecekleri kakule ile demleyin veya yeşil çay ile birlikte kullanarak özel bir kakule çayı hazırlayın.

4. ARNAVUT BİBERİ

Aynı şekilde metabolizmayı oldukça hızlandırır! Arnavut biberi vücudunuzda daha fazla ısı yaratır, inanılmaz bir hızda yağ yakmanıza neden olur. Siz yine de dikkatli olun, çünkü çok fazla baharatlı gıda tüketmek sindiriminiz için zararlıdır. Yemeklerinize biraz acı katmak kilo vermek için çok etkili bir yoldur!

5. SARIMSAK

Sarımsak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bazıları sıradan bir besin olarak düzenli bir şekilde tüketirken Çin ve Hint sağlık sisteminde ancak bir ilaç olarak özel durumlarda kullanılır. Eh, kilo vermek oldukça özel bir durumdur, değil mi? Sarımsak içindeki allicin maddesi ile tok hissettirmesiyle bilinir.

6. KARABİBER

Karabiberin Arnavut biberiyle benzer özellikleri vardır, ama tatları farklıdır. Arnavut biberi kadar acı değildir, yemeklerde ayırt edici bir tada sahiptir ve sindirim için daha kolaydır. Yağ hücrelerinin büyümesini önler ve yemeklerde farklı bir tat için harika bir baharattır.

7. KİMYON

Eğer Hindistan’ı ziyaret edecek olursanız, kimyonun neredeyse her yemekte olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız! Sindirime yardımcıdır ve gün boyu enerjik kalmanızı sağlar.

8. ZENCEFİL

O olmadan ne yapardık? Zencefil kelimenin tam anlamıyla her şeye eklenebilir! Sıcak kış çayından bir Asya yemeğine kadar. Zencefil metabolizmayı 20% oranında hızlandıran nadir besinlerdendir. Aynı zamanda tok hissettirir ve genel olarak sağlığa faydalıdır.

9. ZERDEÇAL

Bu kadar trend olmasının bir nedeni var! Pek çok faydalı özelliğe sahiptir. En çok Hindistan’da kullanılan bu harika baharat kilo vermeye ve yağ yakmaya yardımcıdır. Kahvaltıdan önce limon suyu ile içilebilir veya doğruca yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

10. ÇEMENOTU

Çemenotu alışılmamış bir baharattır ve daha önce kullanmamış olabilirsiniz. Yeni bir tadın tam zamanı! Yunanistan’da, batı Asya’da, ve güney Avrupa’da bilinir. Sadece tadı için değil, iltihap karşıtı ve obeziteyi önleyici özellikleriyle de.

11. BİBERİYE

Biberiye konu kilo vermek olunca sihirlidir! Yağ hücrelerini parçalamaya yarayan lipaz adı verilen bir enzime sahiptir. Biberiyenin olduğu bir yemekten veya leziz bir biberiye çayından sonra uzun süre tok hissedersiniz.