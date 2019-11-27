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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAlışveriş KIKO Milano Party All Night Koleksiyonunu tanıttı
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KIKO Milano Party All Night Koleksiyonunu tanıttı

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KIKO Milano Party All Night Koleksiyonunu tanıttı

"KIKO Milano, müziğin içinizi ısıtacağı ve arkadaşlarınızın en güzel halleriyle etrafınızı saracağı yılın partisine göz kamaştırıcı bir makyajla katılabilmeniz için Party All Night koleksiyonunu tanıttı. "

KIKO Milano, müziğin içinizi ısıtacağı ve arkadaşlarınızın en güzel halleriyle etrafınızı saracağı yılın partisine göz kamaştırıcı bir makyajla katılabilmeniz için Party All Night koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon, makyaja hazırlık aşamasında göz altı ve dudaklara uygulanan nemlendirici maskelerden, yüzünüze parıltı katacak far, allık seçenekleri ve makyaj koruma spreyine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Göz altlarına ve dudaklara canlılık kazandıracak “Prepping Eye” ve “Prepping Lip” maskeleriyle parti makyajı için ilk adımı atacaksınız. Serin bir his ve nem veren bu maskelerden sonra uygulayacağınız “Selfie Primer” cildinizdeki ton farklılıklarını ortadan kaldıracak.

Holografik makyaj için…

Party All Night koleksiyonun 16 saate kadar kalıcılık vadeden fondöten ve kapatıcı seçenekleri, 8 farklı tonla her cilt rengine uygun bir gölgeleme imkanı sunuyor. Yüzünüze parlaklık kazandırabilmek için “Jelly Highlighter” ile “Bubblegum Sparkle” veya “Crystal Prosecco” karıştırarak yanaklarınız, şakaklar veya dikkat çekmek için istediğiniz herhangi bir noktaya uygulamanız mümkün.

Parti heyecanını yansıtan parlak, çarpıcı gözler

Koleksiyonun ışıltılı şampanya ve parlak gül renklerinde sunulan kalıcı göz farı (Lasting Eyeshadow) göz makyajınız için iyi bir baz olacak. Göz kapağınızın uçlarına doğru metalik mor veya koyu gümüş grisi renklerini uygulayarak gözlerinizdeki keskin bakış etkisini 8 saate yayabilirsiniz. Aynı kalıcılığı sunan uzun süre kalıcı Eyeliner ise yoğun altın, parti moru, canlı menekşe moru ve sonsuz siyah renk seçenekleriyle partiye yakışan göz makyajınızda güçlü etki yaratacak. Dört farklı tonda sunulan “Define & Fix Brows” fırçalı kaş kalemi ile kaşlarınız makyajınıza yakışır hale gelecek. Son olarak 24 saat kalıcı maskara (Lasting Mascara 24H) dağılmayan formülüyle kirpiklerinize yoğun panoramik hacim kazandıracak.

Dudaklarınızda 10 saat sürecek etki

Son adımda ise dudaklarınızı 10 saat kalıcılığı olan gül kurusu, açık pembe, kırmızı ve leylak renk seçeneklerinde likit ruj (Metallic Lip Paint) ile renklendirmek kalıyor. Daha canlı renk tercih edenler için benzer tonlarda dudak parlatıcısı seçeneklerini deneyebilirsiniz. Yüzünüze makyaj sabitleyici “Glow Make Up Fixer” spreyi uyguladıktan sonra enerji dolu bir geceye artık hazırsınız demektir.

 

 

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