MAHMURE ÖZEL
Kestanenin Pek Bilinmeyen 13 Faydası
"Kestanenin tam mevsimindeyiz! Buram buram muhteşem kokusu ve yoğun lezzetiyle soğuk kış günlerinde vazgeçilmezimiz olan kestanenin sağlığımız açısından birçok faydasının olduğunu biliyor muydunuz? İşte aslında birçoğumuzun bilmediği kestanenin 13 gizli faydası..."
- Hücrelerin yaşlanmasına karşı savaşır. Erken yaşlanmayı engelleyici etkisi vardır.
- Sakinleştirici özelliği vardır, stresin giderilmesine yardım olur.
- Yüksek miktarda selenyum ve B1, B2, E vitaminleri içerir.
- Birçok kanser türünün önlenmesine yardım eder. Özellikle akciğer kanserinin önlenmesine yardımcıdır.
- Kan basıncını düşürür. Ayrıca, kansızlık yani anemiyi önlemeye yardım eder.
- Tok tutucu özelliği sayesinde sık sık yemek yemeyi engeller.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede hastalıklara kolay yakalanmayı önler.
- İshali önler.
- Kalp hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kalbi korur.
- Halsizlik ve aşırı yorgunluk durumlarında da enerji verir.
- Güçlü bir antioksindandır. Dahası felç geçirme riskini de azaltır.
- Kolesterolü düzenler. Ve Mideye karşı da faydalıdır.
- Son olarak, cinsel isteği arttırır. Afrodizyak etkisi vardır.
KESTANENİN BESİN DEĞERLERİ
1 adet orta boy kestane (60 g) için yaklaşık değerlerdir.
Kalori: 106 kaloridir
Karbonhidrat: 23 g
Protein: 0.61 g
Yağ: 0.56 g
Lif: 1.99 g
Sodyum: 1.2 mg
Postasyum: 291.6 mg
Kalsiyum: 15 mg
Vitamin A: 14.4 iu
Vitamin C: 22.44 mg
Demir: 0.56