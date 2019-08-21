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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Kepeğe İyi Gelen Doğal Bir Ürün: Çemen Otu
Saç

Kepeğe İyi Gelen Doğal Bir Ürün: Çemen Otu

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Kepeğe İyi Gelen Doğal Bir Ürün: Çemen Otu

"Çemen otu ile daha önce tanıştınız mı? Doğal bir güzellik ürünü olarak da adlandırılan çemen otu tohumu, günümüzde hemen herkesin yaşadığı bir sorun olan saç kepeğine de iyi geliyor. Çemen otunun kepek için nasıl kullanıldığına bir göz atalım."

Çemen otu tohumu nedir?

Kepek için nasıl kullanıldığına anlatmadan önce çemen otunun ne olduğuna bir bakalım. Baklagiller familyasından gelen çemen otu, 35-40 cm’ye kadar uzayan boyu ve sarı çiçekleri ile tanınan bitkidir. Küçük yaprakları ve gövdesi ile otsu bir bitki olan çemen otunun ana vatanı Ortadoğu’dur.

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Çemen otu kereviz, akçaağaç şurubu ya da yanmış şekere benzeyen biraz acı bir tada sahiptir ve çoğu zaman ilaç yapmak için kullanılır. Tohumları genelde kurutulup öğütüldükten sonra kullanılırken yapraklarıysa daha çok pişirmede kullanılır. Kuzey Afrika, Ortadoğu, Mısır ve Hindistan’da yetiştirilen çemen otu tohumu sağlık konusunda uzun bir tarihe sahiptir. İçerdiği antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin birleşimi sayesinde de kepek oluşumuna neden olan mantarlardan kurtulabilirsiniz.

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Çemen otu tohumu kepek için nasıl kullanılır?

2 yemek kaşığı çemen otu tohumunu bir kase suya koyun ve gece boyunca suda bırakın. Sabah kalktığınızda pürüzsüz bir macun oluşturmak için bu tohumları ezin. Ardından macunu kafa derinize ve saçlarınıza uygulayın.

Yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra saçlarınızı şampuanla yıkayın ve kurulayın. Haftada en az 1 kez uygulayın. Çemen otu tohumu sadece kepeklenmeyi önlemekle kalmaz, aynı zamanda saçınıza parlaklık katarak sağlıklı bir şekilde büyümesine de yardımcı olur.

MAHMURE ÖZEL

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Saç konusunda en sık yapılan hatalarSaç bakımı, en az cilt bakımı kadar önemli. Ancak farkında olmadan saçlarımıza zarar verebiliyoruz. Bazen doğru diye yaptığımız şeyler saçlarımızın zayıflamasına, dökülmesine neden olabiliyor.
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