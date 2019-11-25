Kendinize İyi Bakın!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Kendinize İyi Bakın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler > Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Kendinize İyi Bakın!
Etkinlik Rehberi

Kendinize İyi Bakın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kendinize İyi Bakın!

"Modern hayatın temposu bizi o kadar içine çekiyor ki, yeniçağın en büyük sorunlarından birisi “vakitsizlik”. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Sürekli bir koşuşturma ve yetişme halindeyiz. Bu yüzden en çok ihmal ettiğimiz şey de kendimiz. Bir rahatsızlığımız belirmeden, kendimiz aklımıza gelmiyor. Sadece birinin bizi, bize hatırlatması gerekiyor. O zaman söylüyoruz: kendinize iyi bakın! Nasıl mı? Şehirdeki Pilates, fitness, yoga ve zumba gibi harika seçeneklerle… "

İstanbul’un birçok yerindeki pilates, zumba, fitness, yoga, tenis, yelken eğitimleri ve spa merkezlerini bir arada görmek için bu linki tıklayabilirsiniz.

Nişantaşı Pilates & Move da şehirli insanın kendini tazeleyebileceği ayrıcalıklı merkezlerden biri konumunda bulunuyor. Nişantaşı Pilates & Move, günlük yorgunluklardan ve telaşlı koşuşturmalar ortasında denge, uyum ve enerji yenilemeniz için eşsiz bir yer.

Kendinize İyi Bakın

Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistem olan Reformer Pilates ile burada tanışabilirsiniz. Fonksiyonel Antrenman ile vücudunuzun günlük hayattaki hareket potansiyelini artırabilir; vücudu, fiziksel yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatı olan GYM’e burada başlayabilirsiniz.

Nişantaşı Pilates & Move’un Reformer Pilates derslerine indirimli fiyatlarla katılmak için bu linki tıklayabilirsiniz.

Kendinize İyi Bakın

Reformer Pilates Nedir?

Sıkı bir vücuda sahip olmak için uygulanan Reformer Pilates, bedene çok iyi gelen aletli bir egzersiz yöntemidir. Eklem ve kas sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Bunlarla birlikte mükemmel bir duruş, sıkı karın ve bel bölgesi oluşturur. Karın ve bel bölgesindeki sıkılık ve nefesin aktif olarak diyaframdan kullanılması ile stabilize kaslar geliştirmeye de yarar.

Kendinize İyi Bakın

Pilates, vücudun dengesini bulmanın ve form tutmanın yanında, günlük rutinde iş hayatından sosyal yaşama kadar ihtiyaç duyulan enerji ve yüklendiğiniz stresten kurtulmak için mükemmel bir seçimdir. Pilates vücut eğitimi, vücut istikrarınızı geliştirir, duruşunuzu düzeltir, gücünüzü artırır, zihninizi ve ruhunuzu canlandırır.

Siz de Atiba Hutchinson gibi “yaş sadece bir sayıdır dostum” diyorsanız ve kendinize artık zaman ayırmaya niyetlendiyseniz bu linke tıklayabilir, kendinize en yakın merkezle tanışabilirsiniz.

Bu bir ilandır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi