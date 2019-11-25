Kendinize İyi Bakın!
"Modern hayatın temposu bizi o kadar içine çekiyor ki, yeniçağın en büyük sorunlarından birisi “vakitsizlik”. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Sürekli bir koşuşturma ve yetişme halindeyiz. Bu yüzden en çok ihmal ettiğimiz şey de kendimiz. Bir rahatsızlığımız belirmeden, kendimiz aklımıza gelmiyor. Sadece birinin bizi, bize hatırlatması gerekiyor. O zaman söylüyoruz: kendinize iyi bakın! Nasıl mı? Şehirdeki Pilates, fitness, yoga ve zumba gibi harika seçeneklerle… "
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Nişantaşı Pilates & Move da şehirli insanın kendini tazeleyebileceği ayrıcalıklı merkezlerden biri konumunda bulunuyor. Nişantaşı Pilates & Move, günlük yorgunluklardan ve telaşlı koşuşturmalar ortasında denge, uyum ve enerji yenilemeniz için eşsiz bir yer.
Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistem olan Reformer Pilates ile burada tanışabilirsiniz. Fonksiyonel Antrenman ile vücudunuzun günlük hayattaki hareket potansiyelini artırabilir; vücudu, fiziksel yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatı olan GYM’e burada başlayabilirsiniz.
Nişantaşı Pilates & Move’un Reformer Pilates derslerine indirimli fiyatlarla katılmak için bu linki tıklayabilirsiniz.
Reformer Pilates Nedir?
Sıkı bir vücuda sahip olmak için uygulanan Reformer Pilates, bedene çok iyi gelen aletli bir egzersiz yöntemidir. Eklem ve kas sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Bunlarla birlikte mükemmel bir duruş, sıkı karın ve bel bölgesi oluşturur. Karın ve bel bölgesindeki sıkılık ve nefesin aktif olarak diyaframdan kullanılması ile stabilize kaslar geliştirmeye de yarar.
Pilates, vücudun dengesini bulmanın ve form tutmanın yanında, günlük rutinde iş hayatından sosyal yaşama kadar ihtiyaç duyulan enerji ve yüklendiğiniz stresten kurtulmak için mükemmel bir seçimdir. Pilates vücut eğitimi, vücut istikrarınızı geliştirir, duruşunuzu düzeltir, gücünüzü artırır, zihninizi ve ruhunuzu canlandırır.
Siz de Atiba Hutchinson gibi “yaş sadece bir sayıdır dostum” diyorsanız ve kendinize artık zaman ayırmaya niyetlendiyseniz bu linke tıklayabilir, kendinize en yakın merkezle tanışabilirsiniz.
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