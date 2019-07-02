Kemik Suyunun Cilde Faydaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Kemik Suyunun Cilde Faydaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Kemik Suyunun Cilde Faydaları
Kişisel Bakım

Kemik Suyunun Cilde Faydaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kemik Suyunun Cilde Faydaları
Kemik suyunun tam bir şifa kaynağı olduğunu hepimiz duyuyoruz. Peki bu besinin cilde olan muhteşem etkilerini biliyor musunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte kemik suyunun cilde faydaları...

"Kemik suyunun tam bir şifa kaynağı olduğunu hepimiz duyuyoruz. Peki bu besinin cilde olan muhteşem etkilerini biliyor musunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte kemik suyunun cilde faydaları..."

Kemik suyunun cilde faydaları neler?

Özellikle tatil sezonun açılmasıyla birlikte pek çok kişi fazla kilolarından bir an önce kurtulmak için şok diyetlere başvuruyor. Tek başına diyet veya spor yapmak yetmiyor. Vitamin-mineral eksikliği, aşırı tuz ve şeker tüketimi, doğru besinlerden destek almamak da sıkı bir vücuda sahip olmanın önüne set çekiyor. Sağlıklı kalmak ve sağlığımızı geri kazanmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. "Peki konunun cilt ile ilgili ne?" diyeceksiniz. 

Günümüzdeki paketli besinlerin çok büyük bir kısmının cilt düşmanı olduğu söylenebilir. İçerdikleri yüksek miktarda şeker ve tuz, cilt yapımızdaki proteinleri emerek vücudumuzun sıkı görünümünü engellemektedir. Şeker; vücut proteinlerine bağlanıp cilt yapısında bozukluklara neden olurken, fazla tuz tüketimi vücudun su tutmasına ve doku bütünlüğünün bozulmasına yol açar.

Cildinizi ise evde hazırlayabileceğiniz kemik suyu ile koruyabilirsiniz. Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz. 

Kemik suyu güçlü bir kolajendir. Bu özelliği ile cilt yenilenmesine önemli bir katkıda bulunur.

Vücudumuzdaki proteinlerin yüzde 90’ını kolajen oluşturur. Fakat seçim yaparken içerisindeki kolajen miktarı, kolajen tipi ve takviyenin formu çok önemlidir. Tip 1 ve Tip 3 kolajen formu ile 3-6 aylık kullanımlar cilt dokusunun sıkılaşmasında etkilidir. Bunun yanı sıra kemik suyu içerdiği prolin glutamin gibi kolajenin yapısını oluşturan aminoasitler sayesinde vücuttaki dokuların ve özellikle cilt ve kas dokusunun onarımını ve yenilenmesini sağlar. Daha sıkı, canlı bir görünümde olmasını destekler.

Kemik suyu çorbalar beslenme planına haftada 1-2 gün dahil edilebilecek iyi bir alternatiftir. Yalnızca çok uzun süre kaynatılması kemiğin içeriğindeki bazı zararlı moleküllerin de açığa çıkmasına neden olabileceği için maksimum 3-4 saat kaynama yeterli olacaktır.

Kemik Suyunun Cilde Faydaları

Cilde iyi gelen diğer besinler

Avokado, içerisinde sağlıklı yağları ve güçlü antioksidan bileşikleri barındıran müthiş bir besindir. Yapılan araştırmalar avokadonun içerdiği sağlıklı yağların cildin yenilenmesi konusunda etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca avokado tüketimine özen gösterilerek yaz döneminde güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün.

Su, tüm vücudumuzun yüzde 60- 65’lik kısmını oluşturan süper besindir. Cildimizin daha nemli, parlak ve canlı görünümde olması yeterli miktarda su tüketimiyle ilişkilidir. Yetersiz su tüketimi başlıca cilt problemlerini beraberinde getirmektedir. Cilt dokumuzun kendisini yenileyebilmesi ve daha sıkı bir görünüme kavuşması için sağlıklı erkekler günlük 2.5 litre, sağlıklı kadınlar ise günlük 2 litre civarında su tüketmelidir.

Yeşil çay, kilo verme döneminde hem vücudun toksinlerden arındırılması hem de metabolizmayı hızlandırma konusundaki etkileri ile ön plana çıkmaktadır. Yeşil çayın içerisinde bulunan kateşin adı verilen güçlü antioksidan bileşikler cildi koruyucu ve nemliliğini arttırıcı etki göstererek daha sağlıklı ve canlı bir görünüm sağlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Cilt Lekeleri İçin Kuru Maya Maskesi Tarifi
Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları
Hangi Bitki Çayı Neye İyi Geliyor?
Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu