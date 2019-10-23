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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBeslenme Önerileri Kekreyemiş Meyvesi İle Tanıştınız mı?
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Kekreyemiş Meyvesi İle Tanıştınız mı?

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Kekreyemiş Meyvesi İle Tanıştınız mı?

"İsveç Lund Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre kekreyemiş meyvesi, sıfır yağlı diyet ile benzer etki gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. İlker Aksoy, diyet yapanlarda bu meyvenin tüketiminin faydalı olabileceğini belirtirken, böbrek, kalp hastaları ve hamileleri ise uyardı. "

2014'te İsveç'te Lund Üniversitesi tarafından kekreyemiş ve başka bazı bitkiler ile karşılaştırmalı olarak bir araştırma yapıldı ve çarpıcı sonuçlar elde edildi. Bunlardan en önemlisi karaciğerdeki yağlanma, karaciğer büyümesinin gerilemesi, buna bağlı olacak şekilde vücuttaki yağ kitlesinde azalma görüldü. Özellikle yağdan çok kısıtlanmış bir diyet uygulatılan, bir grup insana ayrıca kekreyemiş meyvesi verildi. Bunun sonucunda sıfır yağlı diyetle beslenen grup ile kekreyemiş yiyen gruptaki insanların vücudunun benzer tepkiler verdiği ve yağ oranında gözle görülür bir azalma oldu. Bu yağ kitlesinin vücutta azalmasıyla insülin direnci ortadan kalktığı, şeker hastalığına yakalanma riskinin de azaldığı görüldü.

Antioksidan etkisi yüksek

Kekreyemiş flavanoid denilen antioksidan maddeden yüksek oranda içerir ve en önemli faydası budur. Buradaki araştırmada bizim için önemli olan flavanoid içeriğinin yüksek olması, flavanoid içeriğinin yüksekliğine bağlı olarak kanlanma ve kan dolaşımını artırması. Buna bağlı olarak da vücutta oksijen oranının artması ve yağ dokusundaki kayıp söz konusu.

Yaktığımızdan fazlasını yememeliyiz

Yaktığımızdan fazlasını yememeliyiz. Bunun üzerine çıktığımızda kilo alımı başlar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Kekreyemiş meyvesi gibi değişik ek gıdalar ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olacak gıdalarımız da söz konusu. Bunların başında zencefil, zerdeçal, brokoli, beyaz ve kara lahana gibi yiyecekler geliyor. Zerdeçalın özellikle karaciğerde antikanserojen özelliği olması dikkat çekiyor. Ama yine de tüm bunları bazı hastaların tüketmemesi gerekiyor. Bu genel olarak algılanmamalı ve gelişi güzel kullanılmamalı.

Kekreyemiş gibi gıdalar ile daha güzel sonuçlar elde edebiliriz

Hekimlere ve diyet uzmanlarına sorulduktan sonra kullanıp kullanmama aşamasına geçilebilir. Sağlıklı beslenme aşamasına geçecek olursak, sağlıklı beslenmede her şeyi yiyebiliriz ama özellikle harcayabileceğimiz miktarda kalori almak gerekiyor. Bunun dışında, yürüyüş, aktivite ile spor ile harcadığımız enerjinin üstüne çıkmamamız gerekiyor. Her şeyi yiyebiliriz ama bunun üstüne çıkamayız. Çıktığımız zaman da çok rahat bir şekilde kilo alırız. Beslenmemizde tüm sebzeleri bulundurmamız, et koymamız, yumurta yememiz gerekiyor. Hazır gıdalar çok fazla önermiyoruz. Olabildiğince kızartma, kavurma tarzı yiyeceklere çok fazla girilmesini istemiyoruz. Tüketilecekse sıklığının azaltılması gerekiyor. Hareketi işin içine koyup kekreyemiş gibi gıdaları kullandığımız zaman da çok daha güzel sonuçlar elde edilebilir.

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