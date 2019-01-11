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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kegel Egzersizleri Nedir? Kegel Egzersizleri Nasıl Yapılır?

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Kegel Egzersizleri Nedir? Kegel Egzersizleri Nasıl Yapılır?

"Kegel egzersizleri (pelvik taban egzersizleri) kadınlarda vajinayı çevreleyen kasların güçlendirilmesi için yapılan egzersizlere verilen isimdir. Kegel egzersizlerinin faydaları nelerdir, egzersizler nasıl yapılır?"

KEGEL EGZERSİZLERİ NEDİR?

Kadınlardaki vajinal kaslara; vajen kasları, pelvik taban kasları, pubik kaslar veya aşk kasları adları verilmektedir. Kegel egzersizleri de bu kasları çalıştırır. Vajina etrafındaki kasları, mesaneyi, ince bağırsakları ve rektumu destekleyen pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizlere kegel egzersizleri adı verilir.

VAJİNAL KASLAR NE İŞE YARAR?

Cinsel ilişkide ve orgazm olma fonksiyonunda,

Normal doğumda,

İdrar yapma fonksiyonda,

Dışkılama işlevinde önemli işlevlere sahiptir.

Kegel Egzersizleri Nedir Kegel Egzersizleri Nasıl Yapılır

KEGEL EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI NELERDİR? HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILIR?

İdrar kaçırma problemlerinin tedavisinde kullanılır.

Kadın ve erkeklerde cinsel ilişkide hazzın arttırılarak cinsel doyumun sağlanması sağlanır.

Mesane, rahim ve bağırsak sarkmalarının önlenmesinde kullanılır.

Hamilelerin normal doğuma hazırlanmasına yardımcı olur.

Doğum sonrasında vajinanın eski sıkılığına dönmesini sağlar.

Cinsel isteksizlik tedavilerinde kullanılır.

Orgazm fonksiyonunun sağlanmasına yardımcı olur.

Vajinismus ve ağrılı cinsel birleşme tedavilerine destek sağlanmasında faydalı egzersizlerdir.

KEGEL EGZERSİZLERİ NASIL DOĞRU YAPILIR?

KEGEL EGZERSİZLERİNE BAŞLARKEN:

Egzersize başlamadan önce pelvik kasınızı bilmelisiniz. Pelvik taban kaslarınızı bulmak için, tuvalete oturun ve idrarınızı yapmaya başlayın. İdrarınızı yaparken göbek deliğinizin altındaki kasları sıkın ve tutmaya çalışın. İdrarınızı durdurduğunuzda hissettiğini kas sizin pelvik kasınızdır.

Artık pelvik taban kaslarınızı tespit ettiğinize göre, onları kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Kegel egzersizlerini herhangi bir pozisyonda yapmaya başlayabilirsiniz.

Pelvik taban kaslarınızı sıkın, kasılmayı beş saniye tutun ve ardından beş saniye rahatlayın. Üst üste dört veya beş kez deneyin. Kasları, bir seferde 10 saniye boyunca kasılmış halde tutmaya çalışın, kasılmalar arasında 10 saniye boyunca gevşetin.
En iyi sonuçlar için, sadece pelvik taban kaslarınızı sıkmaya dikkatinizi verin. Karnınızdaki, bacaklarınızdaki veya kalçadaki kasları esnetmemeye dikkat edin. Nefesinizi tutmaktan kaçının. Bunun yerine, egzersizler sırasında özgürce nefes alın. 3 kez tekrarlayın.

Kegel Egzersizleri Nedir Kegel Egzersizleri Nasıl Yapılır

KEGEL EGZERSİZLERİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Doğru yapıldığında kegel egzersizi hiçbir şekilde zararlı değildir. Bu egzersizler günlük rutininizin bir parçası olabilir: dişlerinizi fırçalarken, çalışırken, TV izlerken ya da kitap okurken birkaç tekrar yapabilirsiniz.

Ancak idrar akışınızı durdurarak kegel egzersizlerinizi yapmamalısınız. Mesaneyi boşaltırken kegel egzersizleri yapmak, mesanenin tamamıyla boşalmamasına ve böylece idrar yolu enfeksiyonu riskinin artmasına neden olabilir.

Kegel egzersizi yaparken kalça, karın veya belinizde ağrı hissediyorsanız bu egzersizi yanlış yaptığınız anlamına gelmektedir.

KEGEL EGZERSİZLERİ SONUÇLARINI NE ZAMAN GÖSTERİR?

Egzersizleri düzenli olarak uygulayan birçok kadın 4-6 hafta sonra düzenli olarak sonuçları (örneğin idrar kaçırmada azalma gibi) görür. Yenilenmiş, daha iyi ve güçlü pelvik kaslara sahip olduktan sonra uzun bir yolunuz olduğunu ve buna değeceğini unutmayın.
Son olarak; idrar kaçırma, cinsel isteksizlik, vajinismus gibi şikayetleriniz varsa önce mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçmelisiniz. Tek başına kegel egzersizleri bu tür sorunlardan kurtulmanızı sağlamayabilir. Bu egzersizler daha çok şikayetleri önleyici ve koruyucu egzersizlerdir. Birçok faydası olsa da tek başına tedavi edici özelliği yoktur.

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