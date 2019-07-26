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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Katılaşan Oje Nasıl Hayata Döndürülür?

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Katılaşan Oje Nasıl Hayata Döndürülür?

"Ojeler, bazen alındıktan kısa bir süre sonra katılaşabiliyor, yapıları bozulabiliyor. Daha şişenin yarısı duruyorken ojenizi çöpe atmak istemiyorsanız uygulayabileceğiniz birkaç var. İşte katılaşan ojeyi hayata döndürmenin yolları…"

Oje inceltici kullanın

Oje inceltici ürünler, katılaşan ojeyi yenilemenin en iyi yoludur. Yapısı bozulan ojenizin içine birkaç damla inceltici dökün. Ardından kapağını kapatın ve sallayın. İnceltici ile oje birbirinize iyice karışsın. Oje, fırçadan düzgün bir şekilde akarsa kullanıma hazır demektir.

Su sudan yardım alın

Kuruyan ojenizin şişesini sıcak su dolu bir kabın içine koyun. Şişenin ağzının sıkıca kapalı olduğundan da emin olun. Şişeyi yaklaşık 3 dakika suda bekletin ve daha sonra biraz sallayın. Bu yöntem ile eğer ojeniz kapağı zor açılıyorsa kapağın gevşemesine de yardımcı olacaktır.

Katılaşan Oje Nasıl Hayata Döndürülür

Aseton dökün

Son çare olarak saf asetonu kullanabilirsiniz. Bir damla saf aseton ile ojenizi ince bir şekilde karıştırabilir ve daha sonra sevdiğiniz ojeyi tırnaklarınıza sürebilirsiniz.

Ojenizi nasıl korumalısınız?

Ojenizi, sabit bir sıcaklığını koruyan serin ve kuru bir yerde saklayın.

Kapağı tekrar kapatmadan önce oje şişenizin boynunu aseton veya ıslatılmış bir pamuk ile silin. Böylece bir dahaki sefere kolayca kapağını açarsınız.

Ojenizi, bir ısı kaynağına yakın veya doğrudan güneş ışığı altında tutmayın.

Ojenizi, banyoda saklamaktan kaçının çünkü sıcaklık sürekli olarak oralarda dalgalanır ve nem ojenin bir numaralı düşmanıdır.

Şişelerinizi dik tutarak doğru şekilde saklayın. Baş aşağı veya yan tutarsanız (çekmeceye fırlatıp atmayın), topaklanmalara ve şişenin boynunda kurumaya neden olabilirsiniz.

Son olarak, her şeyin bir son kullanma tarihi vardır ve ojeniz fazla çamurlaşmaya başlarsa atma vaktiniz gelmiş demektir. Çoğu tırnak cilası iki yıl dayanır, ancak formülleri bundan birkaç ay önce bozulmaya başlar.

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