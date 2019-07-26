Katılaşan Oje Nasıl Hayata Döndürülür?
"Ojeler, bazen alındıktan kısa bir süre sonra katılaşabiliyor, yapıları bozulabiliyor. Daha şişenin yarısı duruyorken ojenizi çöpe atmak istemiyorsanız uygulayabileceğiniz birkaç var. İşte katılaşan ojeyi hayata döndürmenin yolları…"
Oje inceltici kullanın
Oje inceltici ürünler, katılaşan ojeyi yenilemenin en iyi yoludur. Yapısı bozulan ojenizin içine birkaç damla inceltici dökün. Ardından kapağını kapatın ve sallayın. İnceltici ile oje birbirinize iyice karışsın. Oje, fırçadan düzgün bir şekilde akarsa kullanıma hazır demektir.
Su sudan yardım alın
Kuruyan ojenizin şişesini sıcak su dolu bir kabın içine koyun. Şişenin ağzının sıkıca kapalı olduğundan da emin olun. Şişeyi yaklaşık 3 dakika suda bekletin ve daha sonra biraz sallayın. Bu yöntem ile eğer ojeniz kapağı zor açılıyorsa kapağın gevşemesine de yardımcı olacaktır.
Aseton dökün
Son çare olarak saf asetonu kullanabilirsiniz. Bir damla saf aseton ile ojenizi ince bir şekilde karıştırabilir ve daha sonra sevdiğiniz ojeyi tırnaklarınıza sürebilirsiniz.
Ojenizi nasıl korumalısınız?
Ojenizi, sabit bir sıcaklığını koruyan serin ve kuru bir yerde saklayın.
Kapağı tekrar kapatmadan önce oje şişenizin boynunu aseton veya ıslatılmış bir pamuk ile silin. Böylece bir dahaki sefere kolayca kapağını açarsınız.
Ojenizi, bir ısı kaynağına yakın veya doğrudan güneş ışığı altında tutmayın.
Ojenizi, banyoda saklamaktan kaçının çünkü sıcaklık sürekli olarak oralarda dalgalanır ve nem ojenin bir numaralı düşmanıdır.
Şişelerinizi dik tutarak doğru şekilde saklayın. Baş aşağı veya yan tutarsanız (çekmeceye fırlatıp atmayın), topaklanmalara ve şişenin boynunda kurumaya neden olabilirsiniz.
Son olarak, her şeyin bir son kullanma tarihi vardır ve ojeniz fazla çamurlaşmaya başlarsa atma vaktiniz gelmiş demektir. Çoğu tırnak cilası iki yıl dayanır, ancak formülleri bundan birkaç ay önce bozulmaya başlar.