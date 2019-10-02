Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası

"Sanıyoruz en sevmediğimiz rutinlerden biri kaş şekillendirme işlemleri. Hem acı veriyor hem de alınabilecek uzunluğa ulaşana kadar dağınık görünebiliyor. Kaş şekillendirmeyi tercih edenlerdenseniz dikkat etmeniz gereken 5 temel noktayı sizler için derledik."

1. Cımbıza yatırım yapın 

Elinizdeki alelade ucuz cımbızı sakince yere bırakın. Ucuz cımbızlar kaşları almak yerine yolduğundan canınız çok daha fazla acır. Büyüteçli bir ayna ve kaliteli bir cımbız, kaş tarağı ve ince kaş/manikür makası bir köşede hazır olmalı.

2. İlk adım: Kesme

Sağa sola dağılan, alakasız yönlerde çıkmaya başlamış asi telleri budamalısınız. Kaş makası kullanarak kesim işlemi yapabilirsiniz. Kesmeden önce kaş tarağı ile büyüme yönüne doğru tarayın ve sağdan soldan çıkan minik kaş tellerini kesin.

3. Kaşları almadan önce boyayın

Kaşlarınızı almaya başlamadan önce kalmasını istediğiniz bölgeyi bir göz kalemi ile boyarsanız daha kolay hareket edebilirsiniz. Boyadığınız bölge haricinde kalan kaşları keserek ve cımbızla alarak dilediğiniz şekle ulaşabilirsiniz.

Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası

4. İki tarafı aynı anda alın

Kaş almanın temellerinden biri kaşları sırayla almak değil birlikte almaktır. Yani bir kaşı bitirip diğerine geçmeyin. Sağ sol kaş arasında gidip gelerek aynı bölgeleri eşit ölçüde almanız mümkün olacaktır.

5. Saçlarınız ve kaşlarınız arasındaki renk uyumu önemli 

Saçlarınızı boyatırken kaşları es geçmeyin. Kuaförünüze mutlaka kaşlarınızı da renklendirmesi gerektiğini söylemeyi unutmayın. Özellikle saçlarınızı evde boyuyorsanız bu noktayı atlamanız mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası
2019'un En Çok Konuşulan Görünümleri
Patates Diyeti ile Kilo Verilir mi?
Memesizlik Kader Değil, Kazanılmış Bir Zaferdir