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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Kas Ağrılarına Karşı Kuru İğne Yöntemi İle Tanışın

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Kas Ağrılarına Karşı Kuru İğne Yöntemi İle Tanışın

"Hareketsiz ve egzersizden uzak bir yaşam kasların giderek hantallaşmasına, sertleşerek ağrımasına neden oluyor. Bel, boyun ve sırt ağrıları en çok görülen sorunların başında geliyor. Yaşam konforunu düşüren bu ağrılardan kuru iğne tedavisiyle ilaçsız ve acısız bir şekilde kurtulmak mümkün oluyor. Dr. Metin Mutlu, kas ağrılarında etkili bir yöntem olan kuru iğne tedavisi hakkında bilgi verdi. "

Uygulamada herhangi bir ilaç kullanılmıyor

Kuru iğne uygulaması ağrıyan yumuşak doku ve kaslara, akupunktur ya da özel steril iğnelerle yapılan kasların sertliğini dağıtmak ve normal haline getirmek için yapılan bir tedavi türüdür. İntramuskuler stimülasyon (İMS) olarak da bilinmektedir. İğnelerin içinde herhangi bir ilaç yoktur. Uygulama esnasında da ilaç kullanılmamaktadır. Kasların boyutuna göre iğne uzunlukları değişebilmektedir.. Kasların içine yerleştirilen iğneler ileri geri sağa sola hareket ettirilerek sertleşen ve hantallaşan kasları yumuşatır. Acısız bir uygulama olan kuru iğne yöntemiyle herhangi bir ilaca gerek kalmadan ağrı giderilmektedir. Bel, boyun, omuz,sırt ve bacak kaslarında görülen ağrılarda ve kramplarda kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Özellikle sporcular bu tedavi yöntemini kullanmaktadır.

Kuru iğne tedavisi kas ağrılarında başarılı sonuçlar veriyor

Ağrı şikayetiyle gelen hastaların önce ağrısının hangi sorundan kaynaklandığının tespit edilmesi gerekmektedir. İlk olarak eklem hareket açıları kontrol edilerek probleminin kemik, tendon ya da kaslardan mı kaynaklandığı belirlenmektedir. Kişinin muayenesi yapıldıktan ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak tanı konduktan sonra, kuru iğne tedavisi tek başına veya diğer tedavilerle kombine edilerek uygulanabilir. Özellikle kaslardan kaynaklanan problemlerde kuru iğne tercih edilen ilk tedaviler arasında gelmektedir.

Kas Ağrılarına Karşı Kuru İğne Yöntemi İle Tanışın

Manuel terapi ile kombine edilebiliyor

Sertleşen ve hantallaşan kaslar kuru iğne tedavisi sonucunda yumuşayarak tekrar eski formlarına dönmektedir. Yumuşama olan bölgede kanlanma normale dönmekte ve ağrılar geçmektedir. İlk seanslarda iğneler sertleşen kaslarda kolay hareket edemez ama seanslar ilerledikçe kademe kademe yumuşayan kaslarda iğneler de rahatça hareket edebilmektedir. Kuru iğne tedavisi manuel terapi ile kombine edildiğinde iyileşme daha hızlı ve kalıcı olabilmektedir. Kasları hareketsizlikten sertleşmiş kişilere de manipülasyon tedavisine başlanmadan kuru iğne tedavisi uygulanmaktadır. Daha sonra gerekli olan manuel terapi tedavisine başlanabilmektedir.

Ağrısız acısız ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi

Tedavinin süresi, seans sayısı; hastanın yaşına, problemli bölgenin büyüklüğüne, ağrının şiddetine göre değişebilmektedir. Bu uygulama yapılırken hasta herhangi bir ağrı ve acı hissetmemektedir. Kuru iğne tedavisinin haftada en az 1 kere ağrı olan bölgelere yapılması gerekir. Tek bir seans 30 dakika sürmektedir. Toplamda 5-8 seans uygulanmaktadır. İğnelerin sayısı ve boyutu ağrılı bölgeye göre değişmektedir. İğneler ağrılı bölgeye birkaç dakikadan fazla uygulanmaz. Eğer vücutta 2 bölgede ağrı varsa seans süresi uzayabilmektedir. 12 yaşından itibaren her yaş grubuna uygulanabilir. Herhangi bir ilaç içermeyen kuru iğne tedavisi, yan etkisi olmayan bir tedavi metodudur. İlaç içermediği için alerjik durumlar ve yan etki görülmemektedir. Başka hastalıkların varlığı, bu tedavi için bir engel teşkil etmez. Bu uygulama mutlaka uzman hekimler tarafında yapılmalıdır.

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