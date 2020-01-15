Karşıtları Dengeleyen Serge: Balance

Sibel Tetik Organizasyonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Carl Gustay Jung’ın “Yaşamın amacı karşıtlar arasında denge kurmaktır” sözünden yola çıkan 33 sanatçı resim ve heykellerini 22-29 Ocak tarihlerinde Kaş Sanat Galerisi’nde sergileyecek.

Açılış kokteyli 22 Ocak saat 18 30 da olacak olan sergi 29 Ocak’a kadar pazar hariç her gün sanatseverler tarafından görülebilecek.

Katılımcılar; Aynur Yalçıner Şencan, Aysel Akova Somer, Ayşe Banu Gökalp, Dilek Keskin, Dilek Saraçoğlu, Emine Aras, Esti Saul, Füsun Aydoğan, Handan Özsırkıntı Kasap, Hrasun Sergio, İpek Hazneci, İpek Çıkrıkçı, İsmail Utku, Jüpiter Türe Güven, Karin Cincioğlu, Leyla Varna, Macide Oytay, Mehrana Shahrabadi, Mehtap Ayaz, Mustafa Demirpençe, Nezihe Gokçe, Nihal Yardımcıer, Pakize Akkaya, Perihan Keki, Remzi İren, Safak Isılay, Seda Akın, Senur Biçer, Setenay Sezer, Seyhan Demir, Sibel Sicimoğlu, Tuğçe İnan, Tülin Akkaş.