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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGüzellik Reçeteleri Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti) Hakkında Merak Edilenler
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Güzellik Reçeteleri

Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti) Hakkında Merak Edilenler

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Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti) Hakkında Merak Edilenler

"Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu özellikle yoğun kilo vermelerden sonra yapılan karın germe ameliyatının başarılı sonuçları ile hasta psikolojisindeki olumlu etkilerinin sanılandan daha fazla olduğunu söyledi, karın germe ile ilgili önemli bilgiler verdi. "

Karın germe yani abdominoplasti ameliyatı, sarkmalara bağlı olarak oluşan bozulmuş karın duvarının şekillendirilmesi ve yağlanmanın giderilmesi için yapılan ameliyattır. Verilen kilolardan sonra bedende sarkmalarla oluşan problemleri çözmek için plastik cerrahi uzmanları devreye giriyor. Genel kanının aksine bu tip ameliyatlar sadece estetik kaygılarla yapılmıyor. Sarkan yoğun cilt kitlesi kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Dramatik kilo kayıplarına dikkat!

Yapılan araştırmalarla abdominoplasti ameliyatının güvenli sonuçlarıyla etkili olduğu ispatlandı. Özellikle artan şişmanlık sorunu sonrasında bu tip ameliyatlara talep giderek çoğalmaktadır. Yoğun biçimde kilo verme işleminden sonra hasta sarkan cilt kitlelerinden ötürü sağlıksız ve konforsuz bir hayat sürmektedir. Bu nedenle abdominoplasti yani karın germe estetiği ile hasta sağlığına kavuşur. 

Araştırmalarla ispatlandı

Amerika’da yapılan 12 yıllık bir araştırma abdominoplasti olan hastaların sonuçtan çok memnun olduğunu bilimsel olarak açıkladı. Bu hastalar ihtiyaç duymaları halinde prosedürü tekrar yapacaklarını belirttiler. Hasta memnuniyetinin aşırı derecede yüksek olduğu bu ameliyat tipi aynı zamanda vücut şekillendirme prosedürlerinin başarıyla uygulanabilirliğini de göstermektedir. 

Sadece beden değil psikoloji de etkileniyor

Araştırmanın diğer önemli sonucu ise, vücut şekillendirme prosedürlerinin pozitif psikolojik etkisinin yüksekliği. Hasta psikolojisinin bu durumdan pozitif etkilenmesi konusu ise son yıllarda ciddi akademik bir ilgi görüyor. Ameliyat sonunda hastanın duygusal refahının ve özgüvenin artması gibi faydalar operasyonun olumlu ve önemli sonuçlarından. Obez olmayan fakat geçirdiği hamilelik ya da yaşlanma sonucu karın bölgesinde sarkma sorunu olan hastalar da bu nedenlerle cerrahi vücut şekillendirme işlemlerine talip oluyor. Bu gibi durumlarda hastanın kilo ve sağlık durumu gözden geçirilerek son kararı veriyoruz. Sonuçta ele aldığımız konu önemle incelenmeyi hak ediyor.

Abdominoplasti, genel olarak büyük kilo kaybı, çoklu hamilelik ya da yaşlanma nedeniyle hastalarda uygulanan köklü bir vücut şekillendirme işlemidir. Aşırı deri ve yağın karın bölgesinden cerrahi olarak çıkarılarak karın işlevselliğini ve estetik görünümünü artırmaya yarar.

Yaşam konforu ve özgüven artıyor

Araştırmaya konu olan tüm hastalara gönderilen anket hastanın sonuçtan memnuniyetini etkileyen faktörleri belirledi. 12 yıla yayılan ankette hastaların büyük çoğunluğu nihai sonuçtan memnun olduklarını belirterek ihtiyaç halinde prosedürü tekrar seçeceğini belirtiyor. Yine, ankete cevap veren hastaların büyük çoğunluğu operasyon sonrası yaşam kalitesinde iyileşme olduğunu bundan ötürü çok mutlu olduklarını söylüyor. Hastaların yaklaşık yarısı ameliyat sonrasında da kilo kaybettiğini belirtirken, %30’u kilosunda sabit kaldığını ifade ediyor. Hastaların diğer memnun oldukları noktalar ise; kıyafetlerin bedenlerine daha iyi uyması, özgüvenlerinin artması ve sağlıklı yaşam tarzına kavuşmaları.

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