Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti) Hakkında Merak Edilenler

Karın germe yani abdominoplasti ameliyatı, sarkmalara bağlı olarak oluşan bozulmuş karın duvarının şekillendirilmesi ve yağlanmanın giderilmesi için yapılan ameliyattır. Verilen kilolardan sonra bedende sarkmalarla oluşan problemleri çözmek için plastik cerrahi uzmanları devreye giriyor. Genel kanının aksine bu tip ameliyatlar sadece estetik kaygılarla yapılmıyor. Sarkan yoğun cilt kitlesi kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Dramatik kilo kayıplarına dikkat!

Yapılan araştırmalarla abdominoplasti ameliyatının güvenli sonuçlarıyla etkili olduğu ispatlandı. Özellikle artan şişmanlık sorunu sonrasında bu tip ameliyatlara talep giderek çoğalmaktadır. Yoğun biçimde kilo verme işleminden sonra hasta sarkan cilt kitlelerinden ötürü sağlıksız ve konforsuz bir hayat sürmektedir. Bu nedenle abdominoplasti yani karın germe estetiği ile hasta sağlığına kavuşur.

Araştırmalarla ispatlandı

Amerika’da yapılan 12 yıllık bir araştırma abdominoplasti olan hastaların sonuçtan çok memnun olduğunu bilimsel olarak açıkladı. Bu hastalar ihtiyaç duymaları halinde prosedürü tekrar yapacaklarını belirttiler. Hasta memnuniyetinin aşırı derecede yüksek olduğu bu ameliyat tipi aynı zamanda vücut şekillendirme prosedürlerinin başarıyla uygulanabilirliğini de göstermektedir.

Sadece beden değil psikoloji de etkileniyor

Araştırmanın diğer önemli sonucu ise, vücut şekillendirme prosedürlerinin pozitif psikolojik etkisinin yüksekliği. Hasta psikolojisinin bu durumdan pozitif etkilenmesi konusu ise son yıllarda ciddi akademik bir ilgi görüyor. Ameliyat sonunda hastanın duygusal refahının ve özgüvenin artması gibi faydalar operasyonun olumlu ve önemli sonuçlarından. Obez olmayan fakat geçirdiği hamilelik ya da yaşlanma sonucu karın bölgesinde sarkma sorunu olan hastalar da bu nedenlerle cerrahi vücut şekillendirme işlemlerine talip oluyor. Bu gibi durumlarda hastanın kilo ve sağlık durumu gözden geçirilerek son kararı veriyoruz. Sonuçta ele aldığımız konu önemle incelenmeyi hak ediyor.

Abdominoplasti, genel olarak büyük kilo kaybı, çoklu hamilelik ya da yaşlanma nedeniyle hastalarda uygulanan köklü bir vücut şekillendirme işlemidir. Aşırı deri ve yağın karın bölgesinden cerrahi olarak çıkarılarak karın işlevselliğini ve estetik görünümünü artırmaya yarar.

Yaşam konforu ve özgüven artıyor

Araştırmaya konu olan tüm hastalara gönderilen anket hastanın sonuçtan memnuniyetini etkileyen faktörleri belirledi. 12 yıla yayılan ankette hastaların büyük çoğunluğu nihai sonuçtan memnun olduklarını belirterek ihtiyaç halinde prosedürü tekrar seçeceğini belirtiyor. Yine, ankete cevap veren hastaların büyük çoğunluğu operasyon sonrası yaşam kalitesinde iyileşme olduğunu bundan ötürü çok mutlu olduklarını söylüyor. Hastaların yaklaşık yarısı ameliyat sonrasında da kilo kaybettiğini belirtirken, %30’u kilosunda sabit kaldığını ifade ediyor. Hastaların diğer memnun oldukları noktalar ise; kıyafetlerin bedenlerine daha iyi uyması, özgüvenlerinin artması ve sağlıklı yaşam tarzına kavuşmaları.



