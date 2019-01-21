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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Karın Bölgenizdeki Yağlardan Kurtulmak İçin İçecek Tarifi

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Karın Bölgenizdeki Yağlardan Kurtulmak İçin İçecek Tarifi

"Diyet ve spor yapıyor, bir yandan da yağ yakımını hızlandıracak tarifler arıyorsanız, doğru adrestesiniz! Vereceğimiz içecek tarifi metabolizmanızı hızlandıracak, toksinler ve yağlardan kurtulmanıza yardım edecek."

Diyetlerde ana öğünler kadar ara öğünlerde tükettiğiniz besinler de çok önemlidir. Ara öğünlerinizde de kilo vermeyi kolaylaştırıcı gıdalar tüketmelisiniz. Bu gıdalara en güzel alternatifler de tok tutma özelliği olan içecekler oluyor.

Dışarıda satılanlardan almak yerine yağ yakıcı içeceğinizi evde kendiniz yapabilirsiniz. Aşağıdaki tarifte oynamalar yapabilir, kendi damak tadınıza göre besinler ekleyip, çıkarabilirsiniz. Tabii kalori hesabı yapmak şartıyla. Talimatları uygular ve düzenli olarak içerseniz, sadece bir ay içinde harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

MAYDANOZ VE LİMON KÜRÜ İLE ZAYIFLAMA

Karın Bölgenizdeki Yağlardan Kurtulmak İçin İçecek Tarifi

YAĞ YAKICI İÇECEK TARİFİ

Malzemeler:

*2 adet salatalık
*1/2 bardak limon suyu
*1 limonun dilimleri
*1 tatlı kaşığı zencefil
*1 adet acı biber
*2 adet orta boy kereviz sapı
*1 su bardağı su
*2-3 nane yaprağı

Hazırlanışı:

Kereviz sapları hariç tüm malzemeleri bir araya getirin ve iyice karıştırın. İçeceği bardağa dökün ve kereviz saplarını içine atın. Suyu içerken kereviz saplarını yiyin. Bu içecekten kalanı birkaç gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Hazırladığınız içeceği ara öğünlerde rahatlıkla tüketebilirsiniz.    

21 GÜN ŞEKERSİZ DİYET NASIL YAPILIR?

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