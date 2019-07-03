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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kardiyo Egzersizlerin Sağlığa 4 Önemli Etkisi

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Kardiyo Egzersizlerin Sağlığa 4 Önemli Etkisi

"Kimilerinin zayıflamak, kimilerinin kaslarını sıkılaştırmak, kimilerinin de sağlıklı yaşamak için yaptığı spordur egzersiz. Peki, gerçek güzelliğin ve egzersizin asıl faydasının bedenimizin içinde yattığını söylesek tepkiniz ne olur? Vücudumuzun içinde meydana gelen pozitif değişikliklerin, dışındakilerden daha önemli olduğunu vurgulayan Fitness Eğitmeni Samantha Clayton, kardiyo egzersizlerinin kalp ve kardiyorespiratuar sistem için sağladığı temel faydaları sıraladı."

İnsanlar genellikle fit bir vücuda sahip olmanın dış görünüşle ilgili olduğunu düşünürler. Fiziksel aktivitenin dış görünüşte yarattığı değişiklikler, insanları egzersize devam etme konusunda motive eden en önemli unsurlar arasında yer alır. Fakat vücudumuzun içindeki değişimlerin büyük bir kısmı egzersiz programına başlamamızla birlikte ortaya çıkar. Kardiyorespiratuar egzersiz yani “kardiyo” olarak da bilinen egzersizler, kalp ve dolaşım sistemini harekete geçirirler. Bu egzersizler kalp güçlendirme antrenmanı olarak da tanımlanabilir.

İşte kardiyonun sağlık açısından 4 önemi...

1. Kalbin kan pompalama kabiliyetini artırır

Hayatta kalabilmemiz için kalp ve dolaşım sistemimizin her an çalışması gerekiyor. Kardiyo egzersizleri de bu yaşamsal sistemin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Koşu, bisiklet ve yüzme gibi egzersizler bu açıdan mükemmel örneklerdir. Kalbimiz kaslardan oluşur ve bu egzersizler kalbin kan pompalama kabiliyetini artırmaya yardımcı olur.

2. Nabız atışında kontrolü sağlar

Egzersiz sırasında kalbiniz daha hızlı kan pompaladığı için daha fazla çalışır. Bunun sonucunda, genel anlamda kan pompalama etkinliği giderek artar. Bu sayede, kalbiniz daha az yorulacağı için günlük faaliyetlerinizi daha kolay yapmaya başlarsınız. Bu değişimi, dinlenirken nabzınızda meydana gelen düşüşten anlayabilirsiniz.

Kardiyo Egzersizlerin Sağlığa 4 Önemli Etkisi

3. Kilo kontrolü sağlar

Kardiyo egzersizleriyle aktivite seviyenizi artırdığınızda, enerji ihtiyacınız da artar ve buna bağlı olarak vücudunuz ekstra yakıta ihtiyaç duyar. Uzun süreli kardiyo egzersizlerinde, temel yakıt kaynağı olarak vücutta depolanan yağ kullanılır. Harcanan enerjide meydana gelen artışla birlikte kalori alımının da sınırlanması halinde, kayda değer ölçüde kilo verilmesi mümkün olacaktır.

4. Stres seviyesinde düşüş sağlar

Kardiyo egzersizleri, beyninizin mutluluk hissini artıran endorfin hormonunun üretilmesini destekler.Bu fonksiyon genellikle ‘koşudan kaynaklı coşku’ olarak ifade edilse de, tenis veya yürüyüş de aynı hissi yaratabilir. Kardiyo egzersizi genellikle hareket halinde meditasyon hissi yaratır. Tamamen egzersize odaklandığınızda, stres seviyenizde düşüş meydana gelebilecektir. Egzersizi bitirdiğinizde fiziksel olarak yorulmuş olabilirsiniz ancak zihinsel açıdan canlandığınızı hissedersiniz.

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