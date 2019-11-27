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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Saç
MAHMURE ÖZEL

Karbonat Saç İçin Nasıl Kullanılır?

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Karbonat Saç İçin Nasıl Kullanılır?

"Mutfağımızdan eksik olmayan karbonatın, saçlar için harika bir bakım ürünü olduğunu biliyor muydunuz? Karbonat, yYağlanmayı dengelemekten kepekleri yok etmeye, parlatmaktan renk açıcıya kadar saçta pek çok işe yarıyor. Karbonatı saçınızda kullanma yöntemlerini aşağıya bırakıyoruz. "

Karbonatı saç için kullanma yöntemlerine geçmeden önce faydalarına bir göz atalım. Özellikle hamur işleri yaparken kullandığımız karbonatın saçlara olan faydaları sizi çok şaşırtacak!

Karbonatın saça faydaları

*Karbonat, saç derisini temizliyor.

*Saçın pH seviyesini dengeliyor, yağlanmaya engel oluyor.

*Saç derisinde oluşabilecek kötü kokuların önüne geçiyor.

*Kepeklenmeyi önlüyor, var olan kepekleri yok ediyor.

*Saçların parlak görünmesini sağlıyor.

*Karbonat doğal bir renk açıcıdır. Saçlarınızın rengini açmak istiyorsanız karbonattan yardım alabilirsiniz.

Karbonat Saç İçin Nasıl Kullanılır

Karbonatı saçta kullanma yolları

Şampuana ekleyerek: Karbonatın saçta en kolay kullanımı şampuanınıza eklemektir. 1 yemek kaşığı karbonatı günlük olarak kullandığınız şampuanınızın şişesine ekleyin ve iyice karıştırın. Şampuanınızla her zamanki gibi saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Şampuanınıza eklediğiniz karbonat, saç derinizin temizlenmesine ve saçlarınızın güçlenmesine yardımcı olacaktır.

Su ile karıştırarak: 1 tatlı kaşığı karbonatı 3 tatlı kaşığı su ile karıştırın. Hamur kıvamında bir karışım elde etmeniz gerek. Eğer malzemeler eksik kalırsa azar azar ilave ederek kıvamı yakalayın.

Saçlarınızı hafifçe ıslatın ve bu karışımı saç diplerinizden başlayarak uçlarına kadar iyice sürün. 5-10 dakika bekledikten sonra suyla durulayın. Bu karbonat maskesi saçlarınızın çabuk yağlanmasının önüne geçecektir. En iyi sonuç için ayda 2-3 defa uygulayın.

Renk açmak için: Yukarıda da belirttiğimiz gibi karbonat doğal bir renk açıcıdır. Renk açıcı karbonat spreyi için ihtiyacınız olan malzemeler 1 yemek kaşığı karbonat, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı deniz tuzu.

Tüm malzemeleri bir sprey şişesine koyun ve birbirine geçene kadar iyice karıştırın. Spreyi saçınıza sıkın, 1 saat güneşte bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın.

Parlak saçlar için 3 maske tarifiGüçlü ve bakımlı saçlar kadınların en önem verdiği konulardan biri. Boya, fön, güneş, deniz gibi birçok olumsuz etkilerle saçlar parlaklığını yitirebiliyor. İşte saçlara parlaklık verecek saç maskesi tarifi...Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
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