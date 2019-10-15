Kansızlığı Önlemek İçin Tavsiyeler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Toplumumuzda özellikle kadınlarda sıkça görülen kansızlık demir, folik asit, B12 vitamini eksikliğinde halsizlik, kalp çarpıntısı, yorgunluk, iştahsızlık, baş dönmesi, ağız kenarlarında kuruluk, enfeksiyona yakalanma sıklığının artması gibi semptomlarla kendini gösterir. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek konu hakkında önemli bilgiler verdi.
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1
Demir vücudumuz için elzem bir mineraldir. En önemli görevlerinden biri hemoglobin (oksijen taşıyan kan hücreleri) yapımıdır. Vücutta demir depoları yavaş yavaş boşalır ve semptomlar ilk başta kendini belli etmeyebilir.
Demir vücutta kendi üretilmediği için besinlerle alınması zorunludur. Demir birçok besinde doğal olarak bulunur. Hayvansal kaynaklı besinlerden alınan demir (emilim oranı %30 ) bitkisel kaynaklı (emilim oranı %5) alınan besinlere göre daha kolay emilir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme, yemek seçme, aşırı kahve, çay, sigara tüketmek, gebelik ve emziklilik dönemlerinde yetersiz beslenme, C, E,B vitaminlerinin yetersiz alımı kansızlık sebeplerindendir.
2
Kansızlığı önlemek için;
Çay, kahve, kola, sigaradan uzak durulmalı. İçindeki polifenoller demirin biyoyararlılığını azaltır. Özellikle yemeklerle birlikte tüketilmesi uzun vadede kansızlık oluşturur.
3
Kırmızı et, iyi pişmiş baklagiller, hindi eti, yumurta, yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, pekmez, tahin helvası gibi besinler beslenmemizde dengeli bir şekilde yer almalı.
4
Demir emilimini arttırabilmek için; C vitamini ile birlikte demir içeren besinleri tüketilmelidir. Özellikle kırmızı et yemeklerinizi koyu yeşil yapraklı sebzelerle pişirebilir, veya kurubaklagil yemeklerinizle bol limonlu salata tercih edebilirsiniz. Koyu yeşil yapraklı sebze yemeklerinizi taze sıkılmış bir meyve suyu ile veya asidik bir kaynak besin yoğurt ile tüketirseniz demir emilimi artar.
5
Kansızlık problemi yaşıyorsanız et ağırlıklı öğünlerinizde süt ürünlerini bulundurmayın. Fazla süt ve süt ürünleri tüketimi demir emilimini engeller.
6
Kadınların özel günlerinde vücutlarındaki kanama ile demir kaybı artmaktadır. Bu nedenle özellikle kanama miktarı fazla olan kadınları demir açısından zengin olan besinlerin tüketimini arttırmaları gereklidir.
7
Günlük demir gereksinimi, erkekler için 10 mg, kadınlar için 18 mg, gebelik dönemi için 27 mg, emzirme dönemi için 18 mg, ergenlik dönemi için 15 mg'dır.
8
Eğer demir seviyeleriniz çok düşükse (anemikseniz), doktorunuz tarafından demir takviyesi kullanmanız için öneri alabilirsiniz. Bu ilaçların kabızlığına neden olma olasılığı yüksektir. Bunu önlemek için, taze sebze ve meyve, lif ve su tüketimini diyette arttırmak önem taşır.