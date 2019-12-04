Kanlı Nigar Canlı Orkestra ve Dev Kadrosuyla Ankaralı Seyircilerin Karşında!
"Herkesin bildiği Nadide eser “Kanlı Nigar” müzikal oyunu Ankara’da tiyatroseverlerin karşına çıkmaya hazırlanıyor. 7. Sezonunda da büyük ilgiyle izlenmeye devam eden bu oyun acıklı, komik, müzikli ve danslı serüveniyle seyircileri büyülüyor. "
Şehir hayatının karmaşasından biraz uzaklaşmak istiyorsanız… Yer yer güleceğiniz yer yer toplum değerlerini sorgulayacağınız bu oyunu kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.
2 Perdelik bir oyun olan “Kanlı Nigar” Geleneksel Türk Tiyatrosunun çizgisinde ilerliyor ve tiyatromuzun eski ustalarına da saygıda kusur etmiyor. Sadık Şendil’in yazdığı ve Abdullah Yüksecan’ın yönettiği bu oyun kadrosuyla da dikkat çekiyor. Birçok oyuncunun bir arada harika bir performans sağladığı 2 saatlik oyunu izlerken çok eğleneceksiniz.
Henüz “Kanlı Nigar”ı izlemeyenlerdenseniz, 22 Aralık Pazar günü Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde oynanan oyun için linki tıklayın ve izlemenin keyfine varın.
Bu bir ilandır.
‘Kanlı Nigar’ Oyunun konusunu merak ediyorsanız kısaca değinelim. Bütün olay örgüsü dini kendi hayatının merkezine alan Agah efendinin bir gün lüks konağını kiraya çıkarmasıyla başlar. O sırada Kanlı Nigar’ın Aksaray’daki evi yanar. Elini eteğini bütün günahlardan çekmiş olan Kanlı Nigar evi kiralar. Her ne kadar Kanlı Nigar Agah efendiyi kendisine inandırsa da Agah efendinin oğlu kalbini Kanlı Nigar’ın öz kızına kaptırınca ortalık iyice karışır.
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