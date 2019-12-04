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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Kanlı Nigar Canlı Orkestra ve Dev Kadrosuyla Ankaralı Seyircilerin Karşında!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Kanlı Nigar Canlı Orkestra ve Dev Kadrosuyla Ankaralı Seyircilerin Karşında!
Etkinlik Rehberi

Kanlı Nigar Canlı Orkestra ve Dev Kadrosuyla Ankaralı Seyircilerin Karşında!

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Kanlı Nigar Canlı Orkestra ve Dev Kadrosuyla Ankaralı Seyircilerin Karşında!

"Herkesin bildiği Nadide eser “Kanlı Nigar” müzikal oyunu Ankara’da tiyatroseverlerin karşına çıkmaya hazırlanıyor. 7. Sezonunda da büyük ilgiyle izlenmeye devam eden bu oyun acıklı, komik, müzikli ve danslı serüveniyle seyircileri büyülüyor. "

Şehir hayatının karmaşasından biraz uzaklaşmak istiyorsanız… Yer yer güleceğiniz yer yer toplum değerlerini sorgulayacağınız bu oyunu kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın. 

2 Perdelik bir oyun olan “Kanlı Nigar” Geleneksel Türk Tiyatrosunun çizgisinde ilerliyor ve tiyatromuzun eski ustalarına da saygıda kusur etmiyor. Sadık Şendil’in yazdığı ve Abdullah Yüksecan’ın yönettiği bu oyun kadrosuyla da dikkat çekiyor. Birçok oyuncunun bir arada harika bir performans sağladığı 2 saatlik oyunu izlerken çok eğleneceksiniz.

Kanlı Nigar Canlı Orkestra ve Dev Kadrosuyla Ankaralı Seyircilerin Karşında

Henüz “Kanlı Nigar”ı izlemeyenlerdenseniz, 22 Aralık Pazar günü Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde oynanan oyun için linki tıklayın ve izlemenin keyfine varın. 

Bu bir ilandır.

‘Kanlı Nigar’ Oyunun konusunu merak ediyorsanız kısaca değinelim. Bütün olay örgüsü dini kendi hayatının merkezine alan Agah efendinin bir gün lüks konağını kiraya çıkarmasıyla başlar. O sırada Kanlı Nigar’ın Aksaray’daki evi yanar. Elini eteğini bütün günahlardan çekmiş olan Kanlı Nigar evi kiralar. Her ne kadar Kanlı Nigar Agah efendiyi kendisine inandırsa da Agah efendinin oğlu kalbini Kanlı Nigar’ın öz kızına kaptırınca ortalık iyice karışır.

Sanatın ruhunuzu beslen büyülü dünyasında kült haline gelen “Kanlı Nigar” oyunuyla, gününüze farklılık katmanın zevkini yaşayacağınız indirimli kuponunuzu almak için linki tıklayın. 

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır. 

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