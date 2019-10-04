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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kakule Çayı Nasıl Yapılır?

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Kakule Çayı Nasıl Yapılır?

"Zencefilgiller ailesine mensup olan kakulenin birbirinden özel faydaları var. Birçok hastalığın tedavisinde de kullanılan kakulenin çayı da birçok derde şifa oluyor. İşte kakule çayının yapımı..."

KAKULE NASIL KULLANILIR?

• Mırra adı verilen kahve çeşidinde çeşni olarak kullanılır.
• Kakule yağını aktarlardan temin edebilirsiniz.
• Toz halindeki kakule yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde çeşni olarak kullanılır.
• Kakule bitkisinden çay elde edebilirsiniz.

KAKULENİN FAYDALARI

• Sindirim sistemine destekçidir.
• Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir. bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur.
• Ağız kokusunu önlemede etkili.
• Kalp dostu.
• Hafızayı güçlendirmede etkili.
• Depresyona karşı savaşıyor.
• Böbrek sağlığını koruyor.
•Hem kalp sağlığını, hem cilt sağlığını koruyor.
•Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırıyor.
•Balgam söktürücü olduğundan göğüste meydana gelen tıkanıklığı giderir. 

KAKULENİN 9 MUHTEŞEM FAYDASI İÇİN TIKLAYIN!

Malzemeler:

• Yarım litre sıcak su
• 1 yemek kaşığı kakule
•  İsteğe bağlı bal veya esmer şeker

Tarif:

• Yarım litre sıcak suyu bir demliğin içine boşaltın.
• 3 adet kakule meyvesinin kabuğunu kırın.
• Ardından çekirdeklerini sıcak suya ekleyin.
• Eğer toz halinde kullanacaksanız bir yemek kaşığı kakuleyi sıcak suya ekleyin.
• 10 dakika boyunca demlensin.
• Demlendikten sonra mutlaka ılık olarak tüketin.
• Kakule çayını ister sade olarak isterseniz de bal veya esmer şeker ile tatlandırılabilirsiniz.

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