Kakule Çayı Nasıl Yapılır?
"Zencefilgiller ailesine mensup olan kakulenin birbirinden özel faydaları var. Birçok hastalığın tedavisinde de kullanılan kakulenin çayı da birçok derde şifa oluyor. İşte kakule çayının yapımı..."
KAKULE NASIL KULLANILIR?
• Mırra adı verilen kahve çeşidinde çeşni olarak kullanılır.
• Kakule yağını aktarlardan temin edebilirsiniz.
• Toz halindeki kakule yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde çeşni olarak kullanılır.
• Kakule bitkisinden çay elde edebilirsiniz.
• Sindirim sistemine destekçidir.
• Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir. bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur.
• Ağız kokusunu önlemede etkili.
• Kalp dostu.
• Hafızayı güçlendirmede etkili.
• Depresyona karşı savaşıyor.
• Böbrek sağlığını koruyor.
•Hem kalp sağlığını, hem cilt sağlığını koruyor.
•Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırıyor.
•Balgam söktürücü olduğundan göğüste meydana gelen tıkanıklığı giderir.
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Malzemeler:
• Yarım litre sıcak su
• 1 yemek kaşığı kakule
• İsteğe bağlı bal veya esmer şeker
Tarif:
• Yarım litre sıcak suyu bir demliğin içine boşaltın.
• 3 adet kakule meyvesinin kabuğunu kırın.
• Ardından çekirdeklerini sıcak suya ekleyin.
• Eğer toz halinde kullanacaksanız bir yemek kaşığı kakuleyi sıcak suya ekleyin.
• 10 dakika boyunca demlensin.
• Demlendikten sonra mutlaka ılık olarak tüketin.
• Kakule çayını ister sade olarak isterseniz de bal veya esmer şeker ile tatlandırılabilirsiniz.