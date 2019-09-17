Kakaonun Cilde Olan FaydalarÄ±nÄ± Biliyor Musunuz? Ev YapÄ±mÄ± Kakao Maskesi Tarifleri
"Kakao, hepimizin mutfaÄŸÄ±nda bulunan, genellikle tatlÄ±larda kullanÄ±lan bir besin. Peki, kakaoyu bir gÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak da kullanabileceÄŸinizi sÃ¶ylesek? YaÄŸ dengeleyiciden kÄ±rÄ±ÅŸÄ±k Ã¶nleyiciye kadar farklÄ± kakao maskesi tariflerini aÅŸaÄŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yoruz."
Kakaonun cilde faydalarÄ±
Kakao, cildin daha sÄ±kÄ± ve gergin olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Ciltteki gÃ¶zenekleri sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±r.
Kakaoyu cilde maske olarak uygulamak siyah nokta oluÅŸumunu Ã¶nler, var olanlarÄ± da yok eder.
Kakao maskesi an akÄ±ÅŸÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r.
Hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ cildi onarÄ±r.
Ã–lÃ¼ hÃ¼creleri ciltten atar.
YaÅŸlanma karÅŸÄ±tÄ± etkisi vardÄ±r ve yÃ¼zdeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ azaltÄ±r.
YAÄž ORANINI DENGELEYÄ°CÄ° KAKAO-BAL MASKESÄ°
Malzemeler:
YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± kakao
1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÃ¼t
1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal
HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±: Â
TÃ¼m malzemeleri cam kasenin iÃ§erisinde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. YÃ¼ze sÃ¼rÃ¼lecek kÄ±vama geldiÄŸinde ise gÃ¶z Ã§evresi hariÃ§ yÃ¼z, boyun ve gÃ¶ÄŸÃ¼s Ã§evresine sÃ¼rebilirsiniz. Haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz.
KIRIÅžIKLARI Ã–NLEYÄ°CÄ° KAKAO-YOÄžURT MASKESÄ°
Malzemeler:
2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao tozu
1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt
1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal
HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:
Kakao ve yoÄŸurdu iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, balÄ± da ilave edin ve macun kÄ±vamÄ±na gelene kadar gÃ¼zelce karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± temiz cildinize sÃ¼rÃ¼n ve 15 dakika bekledikten sonra Ä±lÄ±k su ile yÄ±kayÄ±n. Bu maskesi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
CÄ°LT NEMLENDÄ°RÄ°CÄ° KAKAO-KAHVE MASKESÄ°
Malzemeler:
Kakao- Kahve maskesi
1,5 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao tozu
1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz kahve
YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± su
HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:Â
Kakao ve kahveyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra yavaÅŸ yavaÅŸ Ä±lÄ±k su ekleyerek macun kÄ±vamÄ±na getirin. YÃ¼zÃ¼nÃ¼ze sÃ¼rÃ¼n ve yaklaÅŸÄ±k 15-20 dakika bekletip soÄŸuk su ile durulayÄ±n. 15 gÃ¼nde 1 defa uygulayabilirsiniz.