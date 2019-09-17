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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Kakaonun Cilde Olan FaydalarÄ±nÄ± Biliyor Musunuz? Ev YapÄ±mÄ± Kakao Maskesi Tarifleri

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Kakaonun Cilde Olan FaydalarÄ±nÄ± Biliyor Musunuz? Ev YapÄ±mÄ± Kakao Maskesi Tarifleri

"Kakao, hepimizin mutfaÄŸÄ±nda bulunan, genellikle tatlÄ±larda kullanÄ±lan bir besin. Peki, kakaoyu bir gÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak da kullanabileceÄŸinizi sÃ¶ylesek? YaÄŸ dengeleyiciden kÄ±rÄ±ÅŸÄ±k Ã¶nleyiciye kadar farklÄ± kakao maskesi tariflerini aÅŸaÄŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yoruz."

Kakaonun cilde faydalarÄ±

Kakao, cildin daha sÄ±kÄ± ve gergin olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Ciltteki gÃ¶zenekleri sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±r.

Kakaoyu cilde maske olarak uygulamak siyah nokta oluÅŸumunu Ã¶nler, var olanlarÄ± da yok eder.

Kakao maskesi an akÄ±ÅŸÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r.

Hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ cildi onarÄ±r.

Ã–lÃ¼ hÃ¼creleri ciltten atar.

YaÅŸlanma karÅŸÄ±tÄ± etkisi vardÄ±r ve yÃ¼zdeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ azaltÄ±r.

YAÄž ORANINI DENGELEYÄ°CÄ° KAKAO-BAL MASKESÄ°

Malzemeler:

YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± kakao

1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÃ¼t

1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal

HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±: Â 

TÃ¼m malzemeleri cam kasenin iÃ§erisinde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. YÃ¼ze sÃ¼rÃ¼lecek kÄ±vama geldiÄŸinde ise gÃ¶z Ã§evresi hariÃ§ yÃ¼z, boyun ve gÃ¶ÄŸÃ¼s Ã§evresine sÃ¼rebilirsiniz. Haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz.

Kakaonun Cilde Olan FaydalarÄ±nÄ± Biliyor Musunuz Ev YapÄ±mÄ± Kakao Maskesi Tarifleri

KIRIÅžIKLARI Ã–NLEYÄ°CÄ° KAKAO-YOÄžURT MASKESÄ°

Malzemeler:

2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao tozu

1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt

1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal

HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:

Kakao ve yoÄŸurdu iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, balÄ± da ilave edin ve macun kÄ±vamÄ±na gelene kadar gÃ¼zelce karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± temiz cildinize sÃ¼rÃ¼n ve 15 dakika bekledikten sonra Ä±lÄ±k su ile yÄ±kayÄ±n. Bu maskesi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Kakaonun Cilde Olan FaydalarÄ±nÄ± Biliyor Musunuz Ev YapÄ±mÄ± Kakao Maskesi Tarifleri

CÄ°LT NEMLENDÄ°RÄ°CÄ° KAKAO-KAHVE MASKESÄ°

Malzemeler:

Kakao- Kahve maskesi

1,5 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao tozu

1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz kahve

YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± su

HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:Â

Kakao ve kahveyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra yavaÅŸ yavaÅŸ Ä±lÄ±k su ekleyerek macun kÄ±vamÄ±na getirin. YÃ¼zÃ¼nÃ¼ze sÃ¼rÃ¼n ve yaklaÅŸÄ±k 15-20 dakika bekletip soÄŸuk su ile durulayÄ±n. 15 gÃ¼nde 1 defa uygulayabilirsiniz.

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