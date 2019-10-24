Kahve Maskesi Nasıl Yapılır?
"Çoğumuzun her sabah yataktan kalkar kalkmaz ilk düşündüğü şeyler arasındadır sıcacık bir fincan kahve. İçerdiği kafein bizi hemen kendimize getirir. Peki kahve ciltte nasıl kullanılır? Uyuyan cildimizi nasıl canlandırabilir? İşte evde kolayca yapabileceğiniz kahve maskesi tarifi... "
Son 10 yıldır kozmetik şirketleri de sıkılaştırıcı etkisi nedeniyle cilt bakım ürünlerinde kafein kullanmaya başladı. Anlaşılan kahve neredeyse tüm cilt tipleri için ideal.
Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamamak için dermatoloğunuzdan onay almayı unutmayın.
MALZEMELER:
*1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği
*½ fincan şekersiz kakao tozu
*1 bardak şekersiz badem sütü
*1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin)
*1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)
KAHVE MASKESİ TARİFİ:
*Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın.
*Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın.
*Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz.
*Ardından limon suyu ve balı ekleyin.
*Karıştırın ve yüzünüze uygulayın.
*20 dakika kadar kurumasını bekleyin ve durulayın!