Kahve-Kitap Birlikteliğinin Ayrıcalıklı Hali: Books and Coffee
"Kaliteli bir kahve ile kitap keyfi yapmak isteyenlere rahat mekanlar yaratmayı hedefleyen Books and Coffee, şu anda misafirlerini beş şubesinde ağırlıyor. Books and Coffee, “iyi kahve” ve “iyi kitap”ın yanı sıra, dökülen kahvelerden sabun yaparak ve okullara kitap bağışında bulunarak, sürdürülebilir bir gelecek için de destek sunuyor."
Tahir Bulca, Barış Gültekin ve Edvar Aksakal’ın bir araya gelerek hayat verdiği Books and Coffee, tam bir tutku hali olan kitap ve kahveyi keyifli bir ortamda bir araya getiriyor. Her şubesinde aynı kahvenin aynı özenle demlendiği Books and Coffee’nin inceliği, dekorasyonda kullanılan objelerde de fark ediliyor. Ayrıca yine mekanda birçok kitap kulübünün sohbetleri de düzenleniyor.
Dökülen kahveler geri dönüştürülüyor
Books and Coffee ekibi, kahveye olan tutkusunu sürekli araştırmalar yaparak artırıyor. Avrupa’da da sıkça yapıldığı gibi, mekanda artan kahvelerden yapılan sabun ve koku gidericiler başarılı sonuçlar veriyor. Böylece dünya kaynakları en iyi şekilde kullanılırken, hammaddesi doğallık içeren ürünler konusunda da farkındalık yaratılıyor.
Books and Coffee, konseptiyle uyumlu olarak kitapları da sosyal sorumluluk projelerine dahil ediyor. Şubeler açıldıktan kısa bir süre sonra okullara kütüphane kurulabilmesi için başlatılan kitap kampanyası çerçevesinde birçok okula bağışta bulunuyor. Okullara yapılan kitap bağışları aynı zamanda süreklilik içeriyor.