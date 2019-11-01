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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKültür Sanat Kahve-Kitap Birlikteliğinin Ayrıcalıklı Hali: Books and Coffee
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Kültür Sanat

Kahve-Kitap Birlikteliğinin Ayrıcalıklı Hali: Books and Coffee

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Kahve-Kitap Birlikteliğinin Ayrıcalıklı Hali: Books and Coffee

"Kaliteli bir kahve ile kitap keyfi yapmak isteyenlere rahat mekanlar yaratmayı hedefleyen Books and Coffee, şu anda misafirlerini beş şubesinde ağırlıyor. Books and Coffee, “iyi kahve” ve “iyi kitap”ın yanı sıra, dökülen kahvelerden sabun yaparak ve okullara kitap bağışında bulunarak, sürdürülebilir bir gelecek için de destek sunuyor."

Tahir Bulca, Barış Gültekin ve Edvar Aksakal’ın bir araya gelerek hayat verdiği Books and Coffee, tam bir tutku hali olan kitap ve kahveyi keyifli bir ortamda bir araya getiriyor. Her şubesinde aynı kahvenin aynı özenle demlendiği Books and Coffee’nin inceliği, dekorasyonda kullanılan objelerde de fark ediliyor. Ayrıca yine mekanda birçok kitap kulübünün sohbetleri de düzenleniyor.

Dökülen kahveler geri dönüştürülüyor

Books and Coffee ekibi, kahveye olan tutkusunu sürekli araştırmalar yaparak artırıyor. Avrupa’da da sıkça yapıldığı gibi, mekanda artan kahvelerden yapılan sabun ve koku gidericiler başarılı sonuçlar veriyor. Böylece dünya kaynakları en iyi şekilde kullanılırken, hammaddesi doğallık içeren ürünler konusunda da farkındalık yaratılıyor.

Books and Coffee, konseptiyle uyumlu olarak kitapları da sosyal sorumluluk projelerine dahil ediyor. Şubeler açıldıktan kısa bir süre sonra okullara kütüphane kurulabilmesi için başlatılan kitap kampanyası çerçevesinde birçok okula bağışta bulunuyor. Okullara yapılan kitap bağışları aynı zamanda süreklilik içeriyor.

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