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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Kadınların Sıkça Karşılaştığı Genital Sorunlar ve Çözümleri

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Kadınların Sıkça Karşılaştığı Genital Sorunlar ve Çözümleri

"Artık kadınlar sadece dış görünümlerine önem vermiyorlar. Genital bölgelerinin de estetik görünmesine ve genç kalmasına önem veriyorlar. Bunun için de çareler ararken sosyal ve iş hayatlarından uzak kalmayacak ameliyatsız çözümler arıyorlar. Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer konu hakkında bilgiler verdi."

Günümüzde özellikle lazer cihazları bu amaçla kadınların en çok tercih ettiği uygulamalardan bir tanesi haline gelmiştir.

Genital estetikte laserin kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralayabiiriz:

-Genital renk açma
-Genital kırışıklık düzeltilmesi (Genital gençleştirme)
-Vajen daraltma
-İdrar kaçırma

Genital bölge kararması neden olur?

Genital bölgedeki kararmaların en önemli nedeni o bölgenin tüy temizliğinde kullanılan travmatik yöntemlerdir. Bunun yanında gebelik gibi hormonal değişiklikler de genital bölge cildinde kararmalara neden olabilir. Renk koyulaşmasının sağlık açısından herhangi bir zararı olmasa da, estetik olarak kötü bir görüntüye neden olduğu için kadın psikolojik olarak olarak olumsuz etkilenir bu durum cinsel hayatında özgüven kaybı yaratır.

Lazer uygulamaları ile genital bölgelerdeki kararma giderilir ve ton olarak renginin açılması sağlanır. Lazer uygulaması 15-20 dk süren lokal anestezik kremler kullanılarak yapılan bir işlemdir .Lazer sonrası kadın hayatına sorunsuz olarak devam edebilir. Kararmanın derecesi ve cilt yapısına göre bazen tek seans yeterli olurken bazen tekrarlayan seanslara ihtiyaç olabilir.

Genital bölgenin beyazlatılmasının yanı sıra lazer yardımı ile sıkıştırma işlemleri de kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Lazer ile genital estetik olarak sıkılaştırma cilt altını ısıtarak kolajen dokunun sıkılaşmasını sağlar.

Vajen genişlemesinin sebepleri

Kadınların cinsel hayatı başladıktan sonra vajen esnemeye başlar. Özellikle normal doğumla sonuçlanan gebelik süreci, bazı kronik hastalıklar sonucunda kadının kendi genetik yapısında da yatkınlık varsa daha da fazla olmak üzere vajen genişler. Vajenin genişlemesi hem kadın hem de erkekte haz kaybına neden olur. Kadın büyük tuvaletini yaparken perine bölgesine (vajen makat arasına) bastırma ihtiyacı duyar. Cinsel ilişki esnasında rahatsız edici sesler gelir. Tüm bu şikayetler nedeniyle vajen daraltma fiziksel bir gerekliliktir. Vajinal laser uygulaması tamamen ağrısız bir işlemdir. İşlem sonrası sadece bir hafta cinsel ilişkiye ara verilir. Laser sonrası kadın kaldığı yerden hayatına devam edebilir.

Vajendeki genişleme bazen idrar torbasının sarkması ile de birlikte olabilir. Bu durumda stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürme ,hapşırma ,hoplama gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda azar azar idrar kaçırma olur. Laserlerin idrar torbası ile vajen arasındaki kolajen dokunun sıkılaşmasını sağlayarak idrar torbasındaki sarkmayı düzeltir. Kadın için ameliyatsız olarak idrar kaçırmanın tedavisi çok önemli bir kazançtır.

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