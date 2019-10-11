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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Kadınların Gizli Korkusu: İdrar Kaçırma

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Kadınların Gizli Korkusu: İdrar Kaçırma

"Tıbbi olarak üriner inkontinans olarak adlandırılan istemsiz idrar kaçırma, idrarı tutamama veya mesane (idrar torbası) kontrolünün kaybı olarak tanımlanır ve toplumda özellikle de kadınlarda çok sık rastlanan bir hastalıktır. Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, idrar kaçırma konusunda önemli bilgiler verdi."

İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar, günlük aktivitelerini ve sosyal hayatlarını bu sorun merkezinde planlarlar ve bu durum yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Cinsel problemler, öz güven kaybı, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemler idrar kaçırma sorunu olan kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

İdrar kaçırmanın tipleri nelerdir?

Stres tipi idrar kaçırma: Bu tip idrar kaçırmada, öksürme, hapşırma, gülme, aniden ayağa kalkma, ağır yük kaldırma gibi ani karın içi basıncının arttığı durumlarda damla damla idrar kaçırma olur. En önemli risk faktörü gebelik, doğum ve menopozdur.

Urge tipi idrar kaçırma: Aniden gelen idrar yapma hissi ile idrarın kaçırılmasıdır. Mesanede aniden ortaya çıkan istemsiz kasılmalar sonucunda kişi tuvalete yetişemeden idrar kaçırma oluşur. Bu tip idar kaçırmada kişi, gündüz ve gece çok sık tuvalete gider. Bu hastalıklardan herhangi biri yoksa ürge tipi idrar kaçırma başka bir hastalığa bağlı gelişmiyorsa aşırı aktif mesane sendromu olarak da adlandırılmaktadır.

Taşma tipi idrar kaçırma: Mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşacak kadar dolduğunda taşma şeklinde idrar kaçırma görülür.

Kombine tip idrar kaçırma: Bazen idrar kaçırma hem stres hem de urge inkontinas şeklinde olabilir. Bu durum kombine tip idrar kaçırma olarak adlandırılır.

Total idrar kaçırma: Gece, gündüz sürekli  olarak idrar kaçırmadır.

Çoğu kadın idrar kaçırma sorununu utanılması gereken bir durum olarak görür ve doktora başvurmakta gecikir. Oysa idrar kaçırma, çoğu hastada, basit yaşam tarzı değişiklikleri ve basit ilaç tedavileri ile tedavi edilebilir.

Doktor muayenesinde idrar kaçırma ile ilgili şikayetler utanmadan anlatılmalıdır. Çünkü hastadan alınan öykünü tanı koymada ve tedavi planlamada önemli yeri vardır.

İdrar kaçırma şikayeti olan kadınlarda ertelenmeden doktora başvurulması gereken haller şunlardır; 

İdrar kaçırma ile birlikte idrarda kan görülmesi, yanma, idrar yaparken zorlanma

İdrar kaçırma günlük aktivitelerinizi, sosyal ilişkilerinizi, yaşam kalitenizi ve günlük planlarınızı etkiliyorsa

Şikayetleri giderek artıyorsa

Günümüzde, modern tıbbın gelişimi ve cerrahi tekniklerin gelişimine paralel olarak, kadınlarda idrar kaçırma sorunu başarı ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi sonrası kadınların sosyal yaşamı ve yaşam kalitesi, öz güveni ve cinsel yaşamında anlamlı derecede artış olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Sonuç olarak kadınlarda idrar kaçırma, normal yaşamın bir parçası değildir ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

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