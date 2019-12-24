Hem doğum kontrolü hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı en etkili yöntemlerden olan prezervatif sadece erkekler için üretilmemektedir. Kadın prezervatifleri de oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Kadın prezervatifi bazı açılardan erkek prezervatifinden daha avantajlıdır.

Kadın Prezervatifi Nedir?

Vajinanın içine yerleştirilen ince kauçuk bir kılıf olan kadın prezervatifi 9-17 cm uzunluğa sahiptir. Genelde kendisi kayganlaştırıcı yapıdadır. İhtiyaç halinde ek kayganlaştırıcı da kullanılabilir ancak yağ bazlı olanlar prezervatife zarar verebileceğinden su bazlı kayganlaştırıcı tercih edilmesi önerilir.



Kadınlarda Prezervatif Nasıl Takılır?

Prezervatifi takmak için doktor desteğine ihtiyaç yoktur. Kadınlar cinsel birleşme öncesinde ürün üzerindeki talimatlara uyarak prezervatifi kendileri takabilir.

Kadın prezervatifi vajinanın içinden başlayarak yerleştirilir. Cinsel ilişki bitmeden çıkarılmaz.

Takmak için prezervatifin ucundaki halkayı parmaklarınızın arasına alın ve rahim ağzına doğru yerleştirin. Prezervatifin dışındaki halka vajina girişinde durmalıdır. İlişki bitiminde içerisindeki spermlerin dökülmemesi sağlanarak çıkarılmalıdır.

Kadın prezervatifi erkek prezervatifinde olduğu gibi etkili bir gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemidir.

Kadın Prezervatifinin Erkek Prezervatifinden Farkı Nedir?

Erkek prezervatifi kadın prezervatifine göre daha incedir.

Kadın prezervatifi cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı daha koruyucudur. Zira genital bölgenin çok daha geniş yüzeyini kaplar.

Kadın prezervatifinin cinsel ilişkinin hemen öncesinde takılmasına gerek yoktur. Dolayısıyla kesintisiz ön sevişme için kadın prezervatifi erkek prezervatifinden daha avantajlıdır.