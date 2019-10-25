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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Kadınlara Önemli Uyarı: Jinekolojik Kanserlerin Görülme Sıklığı 45'ten Sonra Artıyor

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Kadınlara Önemli Uyarı: Jinekolojik Kanserlerin Görülme Sıklığı 45'ten Sonra Artıyor

"Türkiye'de görülen jinekolojik kanserlerin rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vulva ve vajina kanserleri olduğunu belirten Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Numanoğlu, bu kanserin en sık 45-50 yaş aralığında görüldüğünü söyledi, “Erken evre ve çocuk isteği olan hastalarda rahmi koruyan ameliyat alternatifleri oluşturulmuş ve başarıyla kullanım alanına girmiştir” dedi."

Türkiye’de görülen kanserler başlıca rahim, rahim ağzı ve yumurtalık ve vulva ve vajina kanserleri. Rahim kanseri, gelişmiş ülkelerdeki en sık görülen jinekolojik kanser tipidir. Dünyada görülme sıklığı 100 binde 8.2’dir. Yüzde 85-90 oranında çoğunlukla erken evrelerde yakalanır. O nedenle nispeten iyi huyludur.

Biyopsi sonucu tanı konulur

Vajinal kanaması olan hastalara yapılan biyopsiler tanı koydurucudur. Menopoz sonrası olan kanamaların yüzde 30'u dışardan hormon kullanmaya ilişkinken polipler yaklaşık yüzde 10 ve kanser ise yaklaşık yüzde 5 hastada kanama nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen yapılan rutin kontrol ultrasonografilerde rastlantısal olarak bulunan rahim zarındaki kalınlaşmalardan yapılan biyopsilerde tanı konabilmektedir.

45-50 yaşlarında görülme sıklığı artar

Her yıl yaklaşık 500 bin kadın hasta oluyor ve bunların yarısı ise hayatını kaybediyor. En sık 45-50 yaşlarında karşımıza çıkmaktadır. Düşük sosyo-ekonomik düzey, çok doğurmuş olmak, çok eşlilik, sigara ve kötü hijyen riski artıran faktörlerdir. Hastalarda kanlı kokulu akıntı, ilişki sonrasında kanamalar şeklinde klinik belirtiler olabilir. Bazen yapılan muayenede büyümüş olan kanser kitlesi gözle görülebilmektedir. Erken evre rahim ağzı kanserlerinde tedavi başarı şansı oldukça yüksektir. O nedenle erken evre ve çocuk isteği olan hastalarda rahmi koruyan ameliyat alternatifleri oluşturulmuş ve başarıyla kullanım alanına girmiştir.

Doğum kontrol hapları riski azaltabilir

Yumurtalık kanserlerinin tanınmasında ultrasonografi ve tümör markırları ön olana çıkmaktadır. O bölgede saptanan bir kitlenin ayırıcı tanısında ultrasonografi dışında tümör markırları (Ca125, Ca199, HE4, CEA) ve MR da yararlı olmaktadır. 40 yaşın üstünde olmak, erken adet başlangıcı, geç menopoz, hiç çocuk doğurmamış olmak, kısırlık, kısırlık tedavisi almak, genetik yatkınlık yakalanma riskini artırmaktadır. Çok çocuklu olmak, doğum kontrol hapı kullanmak, tüplerin bağlanmış olması, rahmin alınmış olması ve emzirme ile riskin azalabilir.

Yumurtalık kanserinin tedavisi esas olarak, yapılacak ameliyatla tüm tümörlü dokuların, (rahim ve yumurtalıklar dahil olmak üzere) lenf bezeleri ve omentumun (karın içi koruyucu yağ katmanı) çıkarılması şeklinde olmaktadır. Ameliyat sonrasında genellikle yaklaşık 6 ay süreli kemoterapiyle tedavi sürdürülmeli ve izlem yaşam boyu devam ettirilmelidir. Erken evre kanserler ve borderline (ara tip) olanlarda organ koruyucu yaklaşımlar eğer çocuk isteği varsa uygulanabilmektedir. Duruma göre açık ya da kapalı yapılabilmektedir. Cerrahide rahim ve yumurtalıklar, belli durumlarda bölgesel ve paraaortik lenf bezeleri ve omentum çıkarılmakta ve patoloji sonucuna göre gerektiğinde ilave radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi verilmektedir. Çocuk isteği olan genç hastalarda koruyucu tedaviler uygulanabilir. Bu hastalarda yüksek dozlu hormonla ilaçlar 3-6 ay kullanılıp alınan yanıta göre çocuk olmasına izin verilmekte, yeterli yanıt yoksa ya da ilerleme söz konusu olursa standart cerrahi tedavi hastalara sunulmaktadır.

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