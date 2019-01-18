Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

KİŞİSEL BAKIM

Kimin daha uzun sürede hazırlandığını sorsanız birçok kişi muhtemelen “Kadınlar” der. Ancak bu konu hakkında yapılan çalışmalar ve ortaya konan istatistikler aynı şeyi söylemiyor.

Erkekler kişisel bakımları için (duş, tıraş, saç şekillendirme, giyinme) günde ortalama 81 dakika harcıyorlar. Bu süre kadınlarda ise ortalama 75 dakika. Bu 75 dakika içerisine tüm duş, saç, giyinmenin yanı sıra makyaj yapmak da dahil!

TEMİZLİK

Kadınlar hayatlarının 2,5 yılını bulaşıkları yıkamak, süpürmek, paspaslamak, toz almak ve her türlü ev işlerini yapmak için harcıyorlar. Erkekler ise bu işler için sadece 1,5 yıl harcıyorlar. Bu sonuç kimseyi şaşırttı mı?

ARABA KULLANMAK

Araştırmaya göre, hem erkek hem de kadınlar direksiyonun başında yaklaşık üç yılını harcıyorlar. Bu bazı insanları şaşırtabilir. Peki ya ev hanımı olan kadınlar? İşe gitmeleri ve işten gelmeleri gerekmiyor.

Ev hanımları da alışverişe giderken, çocukları okula götürüp eve getirirken ve daha pek çok ev ve çocukla ilgili işler yaparken direksiyonun başında vakit geçiriyorlar.

YEMEK YAPMAK

İstatistikler, kadınların hayatlarının ortalama üç yılını yemek yapmak için harcadığını ortaya koydu. Erkeklerde bu süre 1,5 yıl.

TELEFONLA KONUŞMAK

Kadınların telefonda konuşmak için daha fazla zaman harcaması şaşırtıcı değil. Araştırmalar kadınların hayatlarının 5,5 yılını telefonda konuşarak geçirdiklerini gösteriyor.

Erkekler ise 4 yılını telefonla konuşarak geçiriyor. Çünkü kadınlar daha fazla sosyal çağrı alma eğilimindedir.

UYUMAK

Bilim insanlarına göre, erkekler hayatlarının 25,5 yılını kadınlar ise 27 yılını uyuyarak geçiriyor. Bu biraz şaşırtıcı değil mi?

ALIŞVERİŞ YAPMAK

Kadınlar, yaşamlarının iki yılını mağazalara girip çıkarak, kıyafetleri deneyerek ve her türlü ürünü satın alarak geçiriyorlar. Erkekler bir yılını alışverişe harcıyorlar. Bu zamanın çoğunda da kadınlara eşlik ediyorlar.

TELEVİZYON İZLEMEK

Kadınlar ekrana bakarak yaklaşık 13 yıl, erkekler ise 10 yıl harcıyorlar. İstatistikler, erkekler televizyonda çoğunlukla spor kanallarını izlediğini de belirtiyor.