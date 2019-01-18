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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

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Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

"Hem erkekler hem de kadınlar hakkında çok fazla klişe var ve bunların çok azı doğru. Hangilerinin gerçek, hangilerinin yalan olduğunu araştırdık ve ortaya çıkan sonuçlara çok şaşırdık. Örneğin, sık sık kadınların ayna karşısında erkeklerden daha fazla zaman harcadıkları, erkeklerin daha iyi araba kullandıkları ancak yemek yapamadıkları söylenir. Peki bunlar doğru mu? Hadi cevaplara bakalım."

KİŞİSEL BAKIM

Kimin daha uzun sürede hazırlandığını sorsanız birçok kişi muhtemelen “Kadınlar” der. Ancak bu konu hakkında yapılan çalışmalar ve ortaya konan istatistikler aynı şeyi söylemiyor.

Erkekler kişisel bakımları için (duş, tıraş, saç şekillendirme, giyinme) günde ortalama 81 dakika harcıyorlar. Bu süre kadınlarda ise ortalama 75 dakika. Bu 75 dakika içerisine tüm duş, saç, giyinmenin yanı sıra makyaj yapmak da dahil!

Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

TEMİZLİK

Kadınlar hayatlarının 2,5 yılını bulaşıkları yıkamak, süpürmek, paspaslamak, toz almak ve her türlü ev işlerini yapmak için harcıyorlar. Erkekler ise bu işler için sadece 1,5 yıl harcıyorlar. Bu sonuç kimseyi şaşırttı mı?

ARABA KULLANMAK

Araştırmaya göre, hem erkek hem de kadınlar direksiyonun başında yaklaşık üç yılını harcıyorlar. Bu bazı insanları şaşırtabilir. Peki ya ev hanımı olan kadınlar? İşe gitmeleri ve işten gelmeleri gerekmiyor.

Ev hanımları da alışverişe giderken, çocukları okula götürüp eve getirirken ve daha pek çok ev ve çocukla ilgili işler yaparken direksiyonun başında vakit geçiriyorlar.

Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

YEMEK YAPMAK

İstatistikler, kadınların hayatlarının ortalama üç yılını yemek yapmak için harcadığını ortaya koydu. Erkeklerde bu süre 1,5 yıl.

TELEFONLA KONUŞMAK

Kadınların telefonda konuşmak için daha fazla zaman harcaması şaşırtıcı değil. Araştırmalar kadınların hayatlarının 5,5 yılını telefonda konuşarak geçirdiklerini gösteriyor.

Erkekler ise 4 yılını telefonla konuşarak geçiriyor. Çünkü kadınlar daha fazla sosyal çağrı alma eğilimindedir.

Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

UYUMAK

Bilim insanlarına göre, erkekler hayatlarının 25,5 yılını kadınlar ise 27 yılını uyuyarak geçiriyor. Bu biraz şaşırtıcı değil mi?

ALIŞVERİŞ YAPMAK

Kadınlar, yaşamlarının iki yılını mağazalara girip çıkarak, kıyafetleri deneyerek ve her türlü ürünü satın alarak geçiriyorlar. Erkekler bir yılını alışverişe harcıyorlar. Bu zamanın çoğunda da kadınlara eşlik ediyorlar.

Kadınlar ve Erkekler Birbirleri Hakkında Bu Şeyleri Bilmiyor

TELEVİZYON İZLEMEK

Kadınlar ekrana bakarak yaklaşık 13 yıl, erkekler ise 10 yıl harcıyorlar. İstatistikler, erkekler televizyonda çoğunlukla spor kanallarını izlediğini de belirtiyor.

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