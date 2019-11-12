Kadınlar Bu Yıl 'Bereket' İçin Yarışacak
"Müze ve ören yerlerindeki mağazaları işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla başlatılan ‘Anadolu’nun Kadın Gücü’ yarışmasının bu yılki konusu 'bereket' olarak belirlendi."
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik’in (AKG), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) iş birliği ile kadın girişimci ve tasarımcılara yönelik başlattığı yarışmanın ikincisi başlıyor.
Anadolu’nun Kadın Gücü adını taşıyan yarışma sonucunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir yanından 945 girişimci ve tasarımcının katıldığı yarışmaya, bu yıl 15 Ekim 2019 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.
Bu yıl yarışmacılar 'bereket' teması etrafında yine 5 ayrı kategoride yarışacak. Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon (Züccaciye), Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken İllüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak.