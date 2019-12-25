Kadın Cinselliğinin Kilit Noktası: Klitoris Hakkında Merak Edilenler

Klitoris Yunanca 'küçük tepe' anlamına gelen 'kleitoris' kelimesinden gelir. Venüs tepesi olarak da adlandırılan klitoris, aslında erkelerdeki penisin kadındaki karşılığıdır. Klitoris gövde ve baş kısmından oluşur. Klitorisin özellikle baş kısmı çok duyarlıdır.

Klitoris nerededir?

Kadınların bir kısmı klitorislerinin yerini bilmiyor hatta varlığından bile haberdar olmayanlar var. Klitoris, yanlarında dudaklarla çevrilidir. Küçük dudakların yukarıda birleştiği kısma kadar uzanır ve büyük dudaklar arasındaki yumuşak dokunun içinde kalır. Klitorisin altında idrar deliği, onun altında da vajina girişi vardır. Klitoris büyük dudakların arasında pek gözle görülmez ama cinsel uyarılma esnasında iyice büyür ve kabarır.

Küçük dudaklar parmaklarla geriye ittirildiğinde klitoris dışarıdan görülebilir. Klitorisin gövde kısmı yanlara doğru uzanan iki koldan oluşur. Dışarıdan bakıldığında vulvanın içine gömülü olduğu için bu kollar görülmez. Aslında klitorisin toplam uzunluğu yaklaşık 15-20 cm civarındadır, sadece üstü ‘klitoris başlığı’ denen yapıyla örtülüdür. Yani birçok insanın bildiği gibi klitoris sadece düğme şeklinde basit bir yapıda değildir.

Klitorisin büyüklüğü orgazmı etkiler mi?

8000 sinir lifi bulunan klitorisin ortalama büyüklüğü 4-6 cm arasında değişir. Bu lif yoğunluğu penis başında bulunan sinir liflerinin yaklaşık iki katıdır.

Kadın genitallerinin en duyarlı bölgesi olan klitorisin büyüklüğü ve görüntüsü kadından kadına değişiklik gösterir. Klitoris büyüdükçe içerdiği sinir de artar ama bu durum büyük klitorisin daha güçlü ve iyi bir orgazmı garantilediği anlamına gelmez.

G noktası ile klitoris arasında nasıl bir ilişki var?

G noktası, vajina girişinden 4-5 cm kadar daha içeridedir. G noktası, klitorisin sinir uçlarının bittiği noktaya denk gelir. Penisin bu bölgeye belli bir süre basınç uygulaması kadın orgazmını kaçınılmaz kılar.

Klitoris nasıl uyarılır?

Kadınların en sık karşılaştığı cinsel sorunlar orgazm problemleridir. Bedenlerini ve zevk noktalarını tanımayan kadınların bu tarz sorunlar yaşaması kaçınılmazdır. Bu noktada klitorisin varlığından haberdar olmak oldukça önemlidir çünkü kadınların boşalması ve orgazmı büyük ölçüde klitorisin uyarılmasına bağlıdır.

Klitoris çok hassastır, bu yüzden klitorise direkt ve sert teması kadınlar sevmez hatta biraz acı verici bulurlar. Klitorise dokunma ritmi şu şekilde olmalıdır. İki parmağınızı birbirine parmak izlerinizi hissetmeye çalışarak sürttüğünüzdeki ritim klitorise dokunma ritmidir. Biraz daha sert dokunuşlar klitoris başlığı üzerindeyken yapılabilir.