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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadıköy Duru Tiyatro’da, Sahnede 'İki Bekar' Var!

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Kadıköy Duru Tiyatro’da, Sahnede 'İki Bekar' Var!

"Tiyatroseverler, bilirsiniz ki sahneler ihmale gelmez. Hayata yeni bir pencereden bakabilmek; daha çok görebilmek, daha çok duyabilmek ve daha iyi hissedebilmek için güzel bir oyun izlemeye hazır mıyız?"

Emre Kınay önderliğinde, 2005 yılında kurulan ve 2008 yılında çalışmalarını seyircilerle buluşturmaya başlayan Duru Tiyatro gururla sunar… Biletler tükenmeden buraya tıklayarak yerinizi ayırtın.

Kadıköy Duru Tiyatro’da, Sahnede İki Bekar Var

Emre Kınay, Duru Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı oyunu 'İki Bekar' ismiyle sahneye koydu. Oyun, yoğun ilgiyle takip ediliyor ve izleyenlerden tam not almaya devam ediyor. Emre Kınay ve Evrim Alasya’nın oyunculukları, özellikle görülmeye değer.

Kadıköy Duru Tiyatro’da, Sahnede İki Bekar Var

Emre Kınay Jack Fisher'ı; Evrim Alasya ise pırıl pırıl enerjisiyle Shanette Millburn'u canlandırıyor. Oyunun müzikleri, birçok popüler sanatçıya besteler veren başarılı müzisyen Serdar Aslan tarafından bestenmiş.

Kadıköy Duru Tiyatro’da, Sahnede İki Bekar Var

Duru Tiyatro'nun yeni kurulan orkestrası Durucazzz'ın canlı performans müzikleriyle, müzikal tadında bir oyunla Kadıköy Duru Tiyatro’da keyifli bir akşam geçirmek isterseniz, indirimli biletlerinizi satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Kadıköy Duru Tiyatro’da, Sahnede İki Bekar Var

Shanette ile Jack'in komik hikayesi; Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla, düğün davetinde aynı masaya oturtulunca başlıyor. Jack; ilişkiden, bağlanmaktan, terkedilmekten, aldatılmaktan ve soyulmaktan korkan bir adam. Shanette, kararlı ve ısrarcı bir kadın. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Siz de meraklandıysanız, biletler tükenmeden buraya tıklayarak yerinizi ayırtın. 

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