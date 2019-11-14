Kadıköy Duru Tiyatro’da, Sahnede 'İki Bekar' Var!
"Tiyatroseverler, bilirsiniz ki sahneler ihmale gelmez. Hayata yeni bir pencereden bakabilmek; daha çok görebilmek, daha çok duyabilmek ve daha iyi hissedebilmek için güzel bir oyun izlemeye hazır mıyız?"
Emre Kınay önderliğinde, 2005 yılında kurulan ve 2008 yılında çalışmalarını seyircilerle buluşturmaya başlayan Duru Tiyatro gururla sunar… Biletler tükenmeden buraya tıklayarak yerinizi ayırtın.
Emre Kınay, Duru Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı oyunu 'İki Bekar' ismiyle sahneye koydu. Oyun, yoğun ilgiyle takip ediliyor ve izleyenlerden tam not almaya devam ediyor. Emre Kınay ve Evrim Alasya’nın oyunculukları, özellikle görülmeye değer.
Emre Kınay Jack Fisher'ı; Evrim Alasya ise pırıl pırıl enerjisiyle Shanette Millburn'u canlandırıyor. Oyunun müzikleri, birçok popüler sanatçıya besteler veren başarılı müzisyen Serdar Aslan tarafından bestenmiş.
Duru Tiyatro'nun yeni kurulan orkestrası Durucazzz'ın canlı performans müzikleriyle, müzikal tadında bir oyunla Kadıköy Duru Tiyatro’da keyifli bir akşam geçirmek isterseniz, indirimli biletlerinizi satın almak için buraya tıklamanız yeterli.
Shanette ile Jack'in komik hikayesi; Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla, düğün davetinde aynı masaya oturtulunca başlıyor. Jack; ilişkiden, bağlanmaktan, terkedilmekten, aldatılmaktan ve soyulmaktan korkan bir adam. Shanette, kararlı ve ısrarcı bir kadın. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Siz de meraklandıysanız, biletler tükenmeden buraya tıklayarak yerinizi ayırtın.