Juss'tan %100 Gerçek Meyveli Meyve Suları

Oğuz Gıda’nın meyve suyu markası Juss, doğallıktan ödün vermeden ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Ürünlerinde koruyucu, renklendirici ve aroma katkısı bulundurmayan Juss %100 Meyve Suyu ile sağlıklı meyve suyu tüketebilirsiniz

Meyve suyunda kalite ve lezzetin ilk kuralının ham madde seçimi olduğuna inanan Juss, çoğunluğu kendi bahçelerinde yetiştirdiği meyvelerden yine kendi püre tesislerinde ileri teknoloji makinalarla yüksek kalitede hammadde üretiyor. Juss %100 Meyve Suyu uzman ellerde işlenip ilk günkü tazeliğini ve lezzetini koruyarak raflara ulaşıyor.

Dökmeyi kolaylaştıran ambalajıyla Juss %100 Meyve Suyu, bir bardak sıkılmış güzel meyveden farksızdır.

Avrupa’nın en gelişmiş meyve suyu üretim tesisine sahip olan Juss, Türkiye’nin öncü markaları arasında yer alıyor. Lezzetin doğalken değerli olduğuna inanan Juss yepyeni lezzetlerini tüketicileri ile buluşturmaya devam edecek.

Juss %100 Meyve Suyu dışında; meyve nektarı, parçacıklı meyveli içecekler, doğal mineralli gazlı içecek, meyveli içecekler, soğuk çay, Osmanlı şerbeti ve limonatadan oluşan seçenekler sunan zengin bir içecek grubudur.