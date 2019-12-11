Jolly Joker Sahnelerinde Berkay Konserleri İle Coşmaya Hazır Mısınız?

Müzik dünyasının yıldızlarını sahnelerinde ağırlayan Jolly Joker, tüm hızıyla bizleri sevdiğimiz sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen pop müziği sanatçılarından biri olan Berkay, Jolly Joker Kartal ve Jolly Joker Vadistanbul’da sevenleriyle buluşuyor.

Bu bir ilandır.

Berkay Konseri 13 Aralık Cuma gecesi 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da! Biletinizi şimdiden almak için linki tıklayın ve bu konseri kaçırmayın!

“Ey Aşk” şarkısıyla sanatçıya eşlik edeceğiniz, “Gel Gel” parçasıyla duygulanacağınız, “Benim Hikâyem” adlı parça ile dans etmeye doyamayacağınız bir gece sizleri bekliyor.

Pop müziğe damgasını vuran Berkay’ın şarkılarıyla güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız 14 Aralık Cumartesi gecesi, 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’daki konser için bu linki tıklayın. İndirimden yararlanın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.