Jolly Joker Ocak Ayı Etkinlik Takvimi

Türkiye’nin farklı noktalarına yayılmış şubeleri ile canlı müzik enerjisini tüm ülkeye yayan Jolly Joker, Ocak ayında müzikseverlere yine dopdolu bir program hazırladı. Jolly Joker, ocak ayı etkinlik programıyla 7 şubesinde gerçekleştireceği 65 konser ile müziği ve eğlenceyi herkes için erişebilir kılıyor.

Jolly Joker İstanbul Ocak 2020 Etkinlik Takvimi

Jolly Joker Kartal ve Vadistanbul şubeleriyle yeni yılda da hız kesmeden İstanbulluları eğlendirmeye devam ediyor. Müzikseverlerin içini ısıtacak bir program hazırlayan Jolly Joker Vadistanbul, tam 11 konsere ev sahipliği yaparak müziğin ritmini tutuyor. Pop müziğin sevilen ismi Gülşen’i 4 Ocak’ta ağırlayacak mekan sırasıyla; 8 ve 22 Ocak’ta Yıldız Tilbe, 10 Ocak’ta Rubato, 11 Ocak’ta Koray Avcı, 15 Ocak’ta Yaşar, 17 Ocak’ta Cem Adrian, 18 Ocak’ta Levent Yüksel, 24 Ocak’ta Hakan Altun ve 25 Ocak’ta Berkay’ı ağırlıyor. Ayın son konseri 31 Ocak’ta ise Serkan Kaya sevenleri ile unutulmaz bir gece yaşamak için bir araya geliyor.

Üstün teknik donanımı sayesinde dinamik performanslara ev sahipliği yapan Jolly Joker Kartal’da yeni ay Hakan Altun’un 3 Ocak’taki performansı ile başlıyor. Müzikseverlere güçlü bir seçki sunan Jolly Joker Kartal’da eğlence, 4 Ocak’ta usta sanatçı Selami Şahin, 10 Ocak’ta Cem Adrian, 11 Ocak’ta Levent Yüksel, 15 Ocak’ta Yıldız Tilbe, 17 Ocak’taMehmet Erdem, 18 Ocak’ta Berkay, 25 Ocak’ta Tan Taşcı, 29 Ocak’ta Yıldız Tilbe ve 31 Ocak’ta Yaşar konserleri ile sürüyor.

Jolly Joker Ankara Ocak 2020 Etkinlik Takvimi

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını hayranlarıyla konforlu ve güvenli bir ortamda buluşturan Jolly Joker, başkentte 2020’nin heyecanını doyasıya yaşatıyor. Ankara’da eğlence maratonu 3 Ocak’ta Büyük Ev Ablukada konseri ile başlıyor. Ankaralılara farklı bir soluk getirecek konserler 4 Ocak’ta Şehinşah, 8 Ocak’ta Haluk Levent, 10 Ocak’ta Koray Avcı, 11 Ocak’ta Tan Taşcı, 15 Ocak’ta Sevcan Orhan, 17 Ocak’ta Hakan Altun,18 Ocak’ta Yaşar, 24 Ocak’ta Merve Özbey ve 25 Ocak’ta Levent Yüksel ile devam ediyor. Jolly Joker Ankara, yeni ay programını 31 Ocak’ta usta sanatçı Selami Şahin’inkonseri ile sonlandırıyor.

Jolly Joker Antalya Ocak 2020 Etkinlik Takvimi

Genç ve dinamik nüfusu ile dikkat çeken Jolly Joker Antalya, Türkiye’nin kendi alanındaki en başarılı sanatçılarını sahnesinde ağırlamaya yeni yılda devam ediyor. Ocak ayında birbirinden heyecanlı 6 konser ile seyircilerini selamlayacak Jolly Joker Antalya, 3 Ocak’ta Sevcan Orhan, 4 Ocak’ta Koray Avcı, 10 Ocak’ta Haluk Levent, 24 Ocak’ta Cem Adrian, 25 Ocak’ta Rubato ve 31 Ocak’ta Merve Özbey performansları ile eğlencenin merkezi oluyor.

Jolly Joker Bursa Ocak 2020 Etkinlik Takvimi

Yıldızların sahne performanslarının en kaliteli ses sitemleri ile canlı izlendiği yer olan Jolly Joker, Bursa’yı eğlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. 9 adet konser ile yeni yılın ilk ayına damgasını vuracak Jolly Joker, ilk konserinde pop müziğin yükselen yıldızı Merve Özbey’i 4 Ocak’ta sahnesinde ağırlıyor. Jolly Joker Bursa’da heyecanı yüksek program, 10 Ocak’ta Gülşen, 11 Ocak’ta Rubato, 15 Ocak’ta Burak Şenöz, 17 Ocak’ta Koray Avcı, 18 Ocak’ta Sevcan Orhan, 24 Ocak’ta Haluk Levent, 25 Ocak’ta Cem Adrian ve 31 Ocak’ta Mazhar Alanson ile devam ediyor.

Jolly Joker Mersin Ocak 2020 Etkinlik Takvimi

Jolly Joker ailesinin en yeni üyelerinden Mersin, 3 Ocak’ta Yıldız Tilbe konseri ile yeni yıla merhaba diyor. Mersinlilerin uğrak mekanı olan Jolly Joker’in yeni ay programı; 4 Ocak’taCem Adrian, 10 Ocak’ta Berkay, 11 Ocak’ta Gülşen, 17 Ocak’ta Ceylan Ertem, 18 Ocak’ta Hayko Cepkin, 24 Ocak’ta Koray Avcı ve 31 Ocak’ta Hakan Altun ile Ocak ayını uğurluyor.

Jolly Joker Adana Ocak 2020 Etkinlik Takvimi

Jolly Joker ailesinin en yeni üyesi Jolly Joker Adana, her geçen gün Adanalı müzikseverlerin gönlündeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi ile karşılaşan mekan, Ocak ayına tam 10 konser sığdırıyor. Jolly Joker Adana’da aralık programı güçlü sesi ve yorumu ile fark yaratan Cem Adrian’ın 3 Ocak’taki konseri ile başlıyor. Adana’da yoğun konser maratonu; 4 Ocak’ta Levent Yüksel, 10 Ocak’ta Yaşar, 11 Ocak’ta Gökhan Türkmen, 15 Ocak’ta Berkay, 17 Ocak’ta Hayko Cepkin, 18 Ocak’ta Ceylan Ertem, 24 Ocak’ta Rubato, 25 Ocak’ta Mehmet Erdem ve 31 Ocak’ta Tan Taşcı ile devam ediyor.

Tüm Jolly Joker konser biletleri, Biletix ve Jolly Joker gişesinden satın alınabiliyor.