İzmir'in En İyi 10 Masaj ve Spa Merkezi

İzmir’deki en iyi masaj ve spa merkezi seçeneklerini bu linke tıklayarak görebilir, dilediğiniz hizmeti indirimli bir fiyatla alabilirsiniz.

Kordon Hotel Smyrna Spa, tüm İzmirlileri günlük yaşamın stres ve güçlüklerinden alarak, gerçek bir dinginlik ve güzelliklerin içine davet ediyor. Deneyimli ekip tarafından uygulanacak masaj işlemleri sonrası kendinizi belki de uzun zamandır hissetmediğiniz kadar iyi hissedebilirsiniz.

Bütün günün yorgunluğunu üzerinizden atmanın keyfini Mistral İzmir Carrera Ira Spa & Wellness’ta yaşayarak, bedenini ve ruhunu dinlendirebilirsiniz.

Bu bir ilandır.

Balçova Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin seçenekli masaj çeşitlerinden birini seçebilir, ardından yapacağınız termal jakuzi keyfiyle de huzur dolu bir gün geçirebilirsiniz.

Sizi biraz şımartacak, rahatlatacak keyifli ve sağlıklı bir masaj önerisi istiyorsanız, Karşıyaka’da bulunan Esin Yılmaz Güzellik Salonu’nu da tercih edebilirsiniz.

Yorgunluğunuzu üzerinizden alacak, enerjinizi geri kazandıracak, motivasyon sağlayacak, her şeyden önemlisi yaşamınıza keyif katacak spa ve masaj hizmeti seçenekleri, sizi ve sevdiklerinizi Elara Hotel Mavişehir Spa Merkezi’nde bekliyor!

Yerli ve yabancı konuklarına İzmir’in konforunu sunan Residence Boutique Hotel, hizmet kalitesinden şıklığa kadar bütün inceliklerin yansıtıldığı spa’sında keyfine doyum olmaz zamanlar vadediyor.

Konak’ta yer alan Hotel İz Spa da, şehrin kalbinde, üstün kalitede ve seçkin atmosferde masaj ve spa arayanlar için keyfin kapılarını açıyor.

"Kendime bir iyilik yapmanın tam zamanı" diyenler için zaman, Balçova Termal Hotel Fuga Fitness & Spa’da çok keyifli anlara dönüşüyor.

Ontur Hotel Spa’nın sakin atmosferinde zihnini ve bedenini gençleştirmek, adeta yeniden doğuşun coşkusu gibi benzersiz... Ritmik zarafet eşliğinde, etkisini bedeninizin her noktasında hissedeceğiniz bu harika masaj deneyimini kaçırmayın.

Hayatın yorgunluğunu ve stresini bir çırpıda üzerinden atmanız için Best Western Premier Karşıyaka Sabai’nin mükemmel spa alanında kese ve köpük masajları, dünyaca ünlü masaj seçenekleri ve kültürümüzün vazgeçilmez parçası Türk Hamamı sefası ile güzel geçen günler sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.

İzmir’deki en iyi masaj ve spa merkezi seçeneklerini bu linke tıklayarak görebilir, dilediğiniz hizmeti indirimli bir fiyatla alabilirsiniz.

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