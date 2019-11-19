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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İzmir’de Hangi Tiyatro Oyunları Var?

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İzmir’de Hangi Tiyatro Oyunları Var?

"Sabahları taptaze boyoz ve gevrekle kahvaltı yapmak, Kordon’da arkadaşlarla oturmak, evlerin balkonunda oturup çay içerek şehri izlemek, mis gibi Ege havasını içine çekmek… İzmir’de hayattan keyif alınacak ne çok şey var… Bir de İzmir’i asla sanatsız bırakmayan harika tiyatro oyunları var!"

İzmir’de hangi gün hangi etkinlikler var merak ediyorsanız ve tüm bunların hepsine gişeden daha ucuza bilet almak istiyorsanız bu linke tıklayabilirsiniz.

İzmir’de Hangi Tiyatro Oyunları Var

Aşka aşık olan, aşkın ve acıların kadını Frida Kahlo’nun hayatından ilham alınarak yazılan “Frida Kahlo” oyunu, Melike Aslıkılan’ın tek kişilik muhteşem performansıyla sahneleniyor. Aşk, devrim ve acı dolu bu hayat hikâyesine tanık olurken, bir yandan da ilham almak kaçınılmaz olacak. 27 Kasım Çarşamba akşamı, Konak’ta yer alan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahne alacak Frida Kahlo oyunu, asla kaçırmaya gelmez.

İzmir’de Hangi Tiyatro Oyunları Var

“Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım”… Türkçe’nin en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, eşi Piraye’ye bu sözün de içinde olduğu yüzlerce mektup yazdı. Bu mektuplar aracılığıyla aşkını, kavgasını, hasretini en duru haliyle Piraye ile paylaştı. Ödüllü yönetmen ve aktör Murat Çidamlı’nın bu mektuplardan yola çıkarak yazdığı ve oynadığı oyun “Piraye”de Nazım ve Piraye aşkından geriye kalanları değil; o aşktan geleceğe aktarılanları sahnede bulacaksınız. Nazım Hikmet’in büyük aşkı ve en büyük ilham kaynağı olan “Piraye” 17 Aralık Salı akşamı, Konak’taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde olacak. Bu oyuna gişeden daha da ucuza bilet almak için bu linke bakabilirsiniz.

İzmir’de Hangi Tiyatro Oyunları Var

Bir otelin süit odası, yeni bir hayata adım atmak üzere evlilik törenine hazırlanan genç bir çift, hazırlıkları takip eden yakın dostları ve hayatlarına bir anda giren beklenmedik misafirler ile olaylar… “Suit Düğün Dündü Bugün Bugün” oyununda “peki ya doğru insan tam düğünden önce karşınıza çıkarsa?” sorusu soruluyor. Kahramanlarımız içinden çıkılmaz gibi görünen sorunların, eğlenceli bir dolantının ortasına sürükleniyor, kahkahalarımızı tutamayacağımız bir dizi komik olay da ustaca bir kurguyla sahneye taşınıyor.

Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Canan Atalay, Kerem Poyraz Kayaalp gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Suit Düğün Dündü Bugün Bugün” oyunu 29 Kasım'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu, 30 Kasım'da Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

İzmir’de sahnelenecek bu ve bunun gibi nice oyuna gişeden daha ucuza indirimli bilet satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

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