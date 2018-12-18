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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsveç Diyeti Nedir? İsveç Diyeti Nasıl Yapılır?

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İsveç Diyeti Nedir? İsveç Diyeti Nasıl Yapılır?

"İsveç diyeti ile kilo verilir mi? İsveç diyeti nasıl uygulanır? Son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilip uygulanan İsveç diyetinin kuralları neler? İşte 13 günlük bir program olan İsveç diyetinin detayları…"

Dönem dönem çeşitli diyet türleri gündemimizde oluyor. Merak ediyoruz, araştırıyoruz ve deniyoruz. Bu kez sizin için İsveç diyetini araştırdık. İsveç diyeti listesinde neler var, bu diyet gerçekten kilo verdirir mi, nasıl uygulanır gibi soruları cevapladık.

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Genel olarak 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği diyette kalori miktarı günlere göre değişiyor. İsveç diyeti dünya çapında "Rigshospitalet Diyeti" diye biliniyor.

İSVEÇ DİYETİ YAPILIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Diyet 13 günden uzun ve 6 günden kısa süreli uygulanmamalı

3 aydan içinde diyet tekrar edilmemeli

Günde en az 2 litre su içilmeli

Diyet boyunca kahve-çay ve meşrubat tüketilmemeli

Aynı gün içinde öğle ve akşam yemekleri yer değiştirilebilir

Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yiyebilir.

Diyet listesi ağır gelirse diyeti 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.

İsveç Diyeti Nedir İsveç Diyeti Nasıl Yapılır

İSVEÇ DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Kişiden kişiye değişmekle beraber, diyetin kurallarına tam olarak uyulduğunda 13 günün sonunda 5- 15 kilo arasında kilo kaybı görüldüğü söyleniyor. Diyeti uygulayanların yaşı, kilosu, gün içinde yaptığı faaliyetler, metabolizma hızı gibi birçok değişken kilo verme sonucunu etkiler.

Bu tarz katı diyetleri uygulamaya karar verirseniz mutlaka bir uzmana danışıp onun uzman kontrolünde diyeti uygulamanızı tavsiye ederiz.

ÖRNEK İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

İsveç Diyeti 1. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 Fincan kahve ve 1 Kesme şeker
Öğle vakti: 2 adet katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam vakti: 1 biftek (200 gram kadar) zeytinyağlı ve limonlu 1 porsiyon yeşil salata

İsveç Diyeti 2. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle vakti: 1 dilim salam, 100 gr. yoğurt
Akşam vakti: 1 biftek (200 gr.) ve yeşil salata, 1 meyve

İsveç Diyeti 3. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle vakti: Haşlanmış ıspanak, 1 Domates ile1 meyve
Akşam vakti: 2 katı yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

İsveç Diyeti 4. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle vakti: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir
Akşam vakti: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

İsveç Diyeti 5. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)
Öğle vakti: Haşlanmış yağsız balık ve (200 gram, limonlu ve tereyağlı)
Akşam vakti: 1 biftek (200 gram), salata ve brokoli

İsveç Diyeti 6. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle vakti: 2 katı yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç
Akşam vakti: Derisi alınmış tavuk (200 gram), salata

İsveç Diyeti 7. Gün Uygulama

Sabah vakti: Şekersiz çay
Öğle vakti: Izgara et (200 gram) ve taze meyve
Akşam vakti: Hiçbir şey

İsveç Diyeti 8. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme seker
Öğle vakti: 2 katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam vakti: 1 biftek(200 gram), zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

İsveç Diyeti 9. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle vakti: 1 dilim salam ve 100 gram yoğurt
Akşam vakti: 1 biftek (200 gram), yeşil salata, 1 meyve

İsveç Diyeti 10. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle vakti: Haşlanmış ıspanak ve 1 domates, 1 meyve
Akşam vakti: 2 katı yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

İsveç Diyeti 11. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle vakti: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir
Akşam vakti: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

İsveç Diyeti 12. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)
Öğle vakti: Yağsız haşlanmış balık (200 gram kadar) limonlu ve tereyağlı
Akşam vakti: 1 biftek (200 gram), salata ve brokoli

İsveç Diyeti 13. Gün Uygulama

Sabah vakti: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle vakti: 2 katı yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç
Akşam vakti: Derisi alınmış tavuk (200 gram), 1 porsiyon salata

MAHMURE ÖZEL

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