İsveç Diyeti Gerçekten Sağlıklı mı?
"İsveç diyeti, özellikle son zamanlarda çok fazla duymaya başladık. Bu diyeti uygulayanlar, 2 haftada 7 ile 20 kilo arasında kilo verdiğini söylüyor. Peki bu kadar çabuk kilo verdirmeyi başaran İsveç diyeti gerçekten sağlıklı mı?"
İsveç diyeti nedir?
İsveç diyetinin sağlıklı olup olmadığına geçmeden önce ne olduğuna bir bakalım. İsveç diyeti, Amerikan Kalp Vakfı tarafından acil kilo vermesi gereken bireylere önerilen bir diyet türüdür.
13 gün boyunca uygulanan İsveç diyetinin zor ancak oldukça etkili olduğu söyleniyor.
İsveç diyetinin bazı önemli kuralları bulunuyor. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz;
Günde en az 2 litre su içilmeli
Çay, kahve ve meşrubat, diyet listesinde belirtilmediği günler dışında içilmemeli
İsveç diyeti en fazla 13 gün boyunca uygulanmalı
Diyete başladıktan sonra en az 6 gün boyunda bırakılmamalı
İsveç diyetini tamamlandıktan sonra, minimum 3 ay boyunca bir daha uygulanmamalı
Diyet listesinde öğle ve akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz
Diyet listesinde yer alan yeşil salata, limonlu ve zeytinyağlı tüketilmeli
2 günlük örnek İsveç diyeti listesi
1. gün
Sabah: 1 fincan kahve ve 1 kesme şeker
Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta (katı olmalı), 1 adet domates ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak
Akşam: 200 gram biftek (ızgarada ya da fırında pişmiş), bir porsiyon yeşil salata
2. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: Bir kase yoğurt, 1 dilim salam
Akşam: 200 gram biftek (ızgarada ya da fırında pişmiş), yeşil salata, 1 porsiyon meyve
İsveç diyeti, her ne kadar kısa sürede kilo verdirse de, bu tarz şok diyetler uzmanlar tarafından önerilmiyor. İsveç diyeti ve bunun gibi şok diyetlerin uzun vadede vücuda zararları olabiliyor. İsveç diyeti sırasında metabolizma bir anda hızlanıyor ve bu da vücudunu dengesini bozabiliyor.
Bu tarz diyetleri uygulamak yerine bir uzmandan yardım almalısınız. Uzmanın, size özel yazdığı diyet listesi ile yavaş ama uzun vadeli kilo vermek en sağlıklısı olacaktır.