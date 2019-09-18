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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

İsveç Diyeti Gerçekten Sağlıklı mı?

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İsveç Diyeti Gerçekten Sağlıklı mı?

"İsveç diyeti, özellikle son zamanlarda çok fazla duymaya başladık. Bu diyeti uygulayanlar, 2 haftada 7 ile 20 kilo arasında kilo verdiğini söylüyor. Peki bu kadar çabuk kilo verdirmeyi başaran İsveç diyeti gerçekten sağlıklı mı?"

İsveç diyeti nedir?

İsveç diyetinin sağlıklı olup olmadığına geçmeden önce ne olduğuna bir bakalım. İsveç diyeti, Amerikan Kalp Vakfı tarafından acil kilo vermesi gereken bireylere önerilen bir diyet türüdür.

13 gün boyunca uygulanan İsveç diyetinin zor ancak oldukça etkili olduğu söyleniyor.

İsveç diyeti nasıl yapılır?

İsveç diyetinin bazı önemli kuralları bulunuyor. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz;

Günde en az 2 litre su içilmeli

Çay, kahve ve meşrubat, diyet listesinde belirtilmediği günler dışında içilmemeli

İsveç diyeti en fazla 13 gün boyunca uygulanmalı

Diyete başladıktan sonra en az 6 gün boyunda bırakılmamalı

İsveç diyetini tamamlandıktan sonra, minimum 3 ay boyunca bir daha uygulanmamalı

Diyet listesinde öğle ve akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz

Diyet listesinde yer alan yeşil salata, limonlu ve zeytinyağlı tüketilmeli

İsveç Diyeti Gerçekten Sağlıklı mı

2 günlük örnek İsveç diyeti listesi

1. gün

Sabah: 1 fincan kahve ve 1 kesme şeker

Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta (katı olmalı), 1 adet domates ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak

Akşam: 200 gram biftek (ızgarada ya da fırında pişmiş), bir porsiyon yeşil salata

2. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: Bir kase yoğurt, 1 dilim salam

Akşam: 200 gram biftek (ızgarada ya da fırında pişmiş), yeşil salata, 1 porsiyon meyve

İsveç diyeti sağlıklı mı?

İsveç diyeti, her ne kadar kısa sürede kilo verdirse de, bu tarz şok diyetler uzmanlar tarafından önerilmiyor. İsveç diyeti ve bunun gibi şok diyetlerin uzun vadede vücuda zararları olabiliyor. İsveç diyeti sırasında metabolizma bir anda hızlanıyor ve bu da vücudunu dengesini bozabiliyor.

Bu tarz diyetleri uygulamak yerine bir uzmandan yardım almalısınız. Uzmanın, size özel yazdığı diyet listesi ile yavaş ama uzun vadeli kilo vermek en sağlıklısı olacaktır.

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