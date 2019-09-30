İstanbul’da Üç Kadının Onurlu Yaşam Mücadelesi
"Yazdığı ilk roman, ilk Türk Netflix orijinal dizisi Hakan- Muhafız’a ilham olan N. İpek Gökdel, Tövbe romanıyla yeraltının dehlizlerine korkusuzca inerken; edebiyatının inceliğiyle kanatlanıyor."
Azra’nın hikâyesi ölüm yürüyüşüyle başlıyor... Sonrası... Felaket.
Bazı nefretler, umutlara; bazı kadınlar, hayatlara karışıyor, İstanbul Boğazı’na kan damlıyor. Kimi kızların çıplak tabanlarına İstanbul batıyor. Babalar ayrı, anneler ayrı tımarhane oluyor çocuklarına.
İntihar etmeye Boğaz Köprüsüne yürüyen felsefe öğrencisi Azra ile nezarethanede tanıştığı deniz trafik operatörü Ümit’in kalbe ağır öyküsüdür Tövbe. Aralarına doçent psikiyatr Tomris’in katılmasıyla üç kadının trajik hikâyesi katmerlenir. Tomris, Azra ve Ümit... Hayatın ağır sillesiyle tökezlerken İstanbul teröristlerin tecavüzüne uğrar.