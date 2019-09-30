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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKültür Sanat İstanbul’da Üç Kadının Onurlu Yaşam Mücadelesi
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Kültür Sanat

İstanbul’da Üç Kadının Onurlu Yaşam Mücadelesi

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İstanbul’da Üç Kadının Onurlu Yaşam Mücadelesi

"Yazdığı ilk roman, ilk Türk Netflix orijinal dizisi Hakan- Muhafız’a ilham olan N. İpek Gökdel, Tövbe romanıyla yeraltının dehlizlerine korkusuzca inerken; edebiyatının inceliğiyle kanatlanıyor."

Azra’nın hikâyesi ölüm yürüyüşüyle başlıyor... Sonrası... Felaket.

Bazı nefretler, umutlara; bazı kadınlar, hayatlara karışıyor, İstanbul Boğazı’na kan damlıyor. Kimi kızların çıplak tabanlarına İstanbul batıyor. Babalar ayrı, anneler ayrı tımarhane oluyor çocuklarına.

İntihar etmeye Boğaz Köprüsüne yürüyen felsefe öğrencisi Azra ile nezarethanede tanıştığı deniz trafik operatörü Ümit’in kalbe ağır öyküsüdür Tövbe. Aralarına doçent psikiyatr Tomris’in katılmasıyla üç kadının trajik hikâyesi katmerlenir. Tomris, Azra ve Ümit... Hayatın ağır sillesiyle tökezlerken İstanbul teröristlerin tecavüzüne uğrar.

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