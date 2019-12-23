İstanbul'da 2.si Yapılan Art Show Sanat Fuarı 20-22 Aralık 2019 Tarihinde Gerçekleşti

Fuar kapsamında iş birlikleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası galeriler, İranlı ve Türk sanatçılar ile sanatseverler İstanbul Art Show'da bir araya geldiler.

İstanbul Art Show Sanat Fuarı’nda Şenol Tınaztepe’nin de eserleri sergilendi.

35 senedir sedefkarlık mesleğini icra eden Şenol Tınaztepe, hobi olarak başladığı bu meslekte, asıl amacının yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın yaşatılması olduğunu söylüyor. Daha sonraları sanata ve sedefkarlığa gönül verdiğini ve bu yolda çalışmalarıma hala devam ettiğini belirtiyor. Kendisi, 2012-2013 senesinde Kültür Bakanlığı tarafından ’’TC Devlet Sanatçısı’’ ünvanına laik görüldü.

Çalışmalarının aşamalarını şöyle özetliyor: ’’Sedef’’ maddesi midye, istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir. Birçok alanda ve nesne üzerine işlenebilir ama yoğunlaştığım alan çalışmalarımda da gördüğünüz üzere tavuk yumurtası üzerine. İlk başlarda tavuk yumurtasının üzerine işlemek zordu çünkü bildiğiniz üzere yumurta oldukça ince, sedef maddesi ise kalın bir maddedir. Yapım aşaması 2 ila 3 ay arası sürmektedir. Şu haline getirmek ve tamamiyle kırmadan, zarar vermeden işleyebilmem uzun yıllarımı aldı takdir edersiniz ki. Sedefin yanında çeşitli metaryeller (gümüş,değerli taşlar,vb.) kullanılabilir.

Ülkemizde çalışmalarımın bir benzerine daha rastlamadım. Yurt dışında 6 tane yumurta sanatı derneğimiz ve 2 tane dergimiz var. Ülkemizi bu sanatla tanıtmak için elimden geleni yaptım. Müthiş bir sabır ve emek gerektiren bir iş, elimden gelenin en iyisini yaptığımı çalışmalarımda yansıttım. Yeni çalışmalarımda yeni fikirler üretmeye özen gösteriyorum. Bu teknik Osmanlı ve Selçuklu'da saraylarda küpeştelere, mobilyalara, çerçevlere vb. yerlerde kullanılırdı. Bu tekniği yaşatmak ve geliştirmek üzerine çeşitli çalışmalarım daha olacak. Şimdiden yaklaşık olarak 50 sergide çalışmalarım sergilendi. Şimdiki amacım çalışmalarımın ve koleksiyonumun güvenli ellerde müze vb. daha çok insanın görüp, erişip mesleğimi öğrenmesi ve sanatın unutulmaya yüz tutmuş havasının dağılması.''