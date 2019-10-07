İstanbul Comics and Art Festival “Hayvan Gibi” temasıyla Beşiktaş’ta
"İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), bu yıl Kendine Has desteğiyle, İstanbul Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında üç farklı mekanda düzenlenerek Beşiktaş’a taşınıyor. "
11 Ekim’de Türkiye ve dünyadan “Urban Art” sanatçıları ile Beşiktaş sokaklarına açılan festival, 12-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı’nda ziyaretçileri ile buluşacak. Festival mekanlarından Feriye’de söyleşiler, animasyon gösterimi, çizgi roman dükkanları, yayınevleri ve konserler yer alırken, Ortaköy Yetimhanesi’nde sergiler, atölyeler ve canlı mural çalışmaları yapılacak. Kethüda Hamamı ise Urban Art projesinin açılış partisinin yanı sıra özel bir sergi projesine de ev sahipliği yapacak.
Festivalde bu yıl “Hayvan Gibi” ana başlığı ile süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alınacak. Çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiren İCAF’ta sizi de aramızda görmek dileğiyle…