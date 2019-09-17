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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

İstanbul Coffee Festival’de Sevilen Müzisyenler Sahne Alacak

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İstanbul Coffee Festival’de Sevilen Müzisyenler Sahne Alacak

"Dream Sales Machine’in kahve sektöründe dünyaca tanınan etkinliği İstanbul Coffee Festival, 19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Axess ana sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek. Onbinlerce kahveseveri ağırlayacak olan festivalin çim alanı 23 konsere sahne olacak."

Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 6. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaşacak. 19-22 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek festivalde ziyaretçiler müzik ve kahve keyfini bir arada yaşayacak.

Festival boyunca 23 konser

19 Eylül’de Ekho, The Away Days, Derin Sarıyer, In Hoodies, Mirkelam, 20 Eylül’de Ezgi Aktan, Zeytin, Derin Sarıyer, Burak Bey, Fikri Karayel, Vega, 21 Eylül’de Ekho, Vera, Cihan Mürtezaoğlu, Beatan Fame, Emir Yargın, Feridun Düzağaç, 22 Eylül’de Elçin Orçun, Burak Bey, Vera, Beaten Fame, Ege Çubukçu ve Baba Zula, İstanbul Coffee Festival’in çim alanında sahne alacak. Festivalde 20 ve 21 Eylül tarihlerinde NOH Radio ile saat 23:00’e kadar After Party düzenlenecek, Coffee & More alanında ise gün boyu müzik ve sanatçılarla söyleşiler gerçekleştirilecek.

İstanbul Coffee Festival’de Sevilen Müzisyenler Sahne Alacak

İstanbul Coffee Festival’in 2019 programında sevilen müzisyenlerin konserlerinin yanı sıra en sevilen lokal kahve dükkanları, dünyaca ünlü coffee shop'lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler ve farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler yer alıyor.  

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