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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İşiniz Sizi Sağlığınızdan Etmesin

"İş hayatında bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik cihazların sıkça kullanımı ile aşırı stres gibi faktörler, özellikle el bölgesinde görülen sağlık problemiyle ciltte lekelenme ve aşırı terleme sorunlarına yol açabiliyor. Teknolojik aletlerin kullanımına bağlı olarak, el bölgesinde görülen sağlık sorunları arasında; tenisçi dirseği, başparmak sendromu, kapral tünel, tetik parmak ve parmak sıkışmaları gibi el cerrahisini kapsayan hastalıklar öne çıkıyor. Bu cihazların kullanımıyla oluşan cilt lekelenmeleri gibi sorunların; nem aşıları, PRP ve dermapen uygulamalarıyla ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr Evrim Uçkunkaya, iş hayatının tetiklediği sağlık sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin şu bilgileri paylaşıyor…"

Parmaklarda hissizlik, gece krampları, elde güçsüzlük ve giderek artan ağrılar…

Özellikle çok fazla bilgisayar ve mause kullanımına bağlı olarak görülen karpal tünel ve tetik parmak sorunlarının parmaklarda hissizlik, gece krampları, elde güçsüzlük ve giderek artan ağrılar gibi günlük hayatı etkileyen belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Bu sorunların tedavisinde ilk olarak ilaç, dinlendirme atelleri ve soğutma gibi yöntemler uygulanır. İlerleyen aşamalarda ise cerrahi yöntemler ile hastanın sıkıntılarına çözüm olacak operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu aşamaya gelinmemesi için, kişiler teknolojik cihazları kullanırken belli zaman aralıklarında ellerin dinlendirmeli ve el jimnastiği yapmalılar.‘’ diyor.

Ellerde ve vücutta aşırı terleme, diş sıkma ve migrene botoks ile hızlı çözüm!

İş hayatının yarattığı ağır stresin çalışanları aşırı terleme, migren ve diş sıkma sorunları ile karşı karşıya getirebildiğini aktaran Op. Dr Evrim Uçkunkaya, “Ağırlıklı olarak el, ayak ve koltuk altı bölgelerinde kendini gösteren aşırı terleme problemi, ileri aşamalarda çalışanlarda özgüven kaybı ve tokalaşamama gibi iletişim sorunları yaratabiliyor. Bu durum çalışanların, sunum yapma ve toplantı yönetimi performansını olumsuz etkiliyor. Aşırı strese bağlı olarak yaşanan diş sıkma, çene ve dişlerde ağrıya sebep oluyor. İlerleyen aşamalarda dişte mine kaybına ve çene sorunlarına neden olarak, estetik açıdan da hoş olmayan görüntüler yaratabiliyor. Tüm bu sorunlar, botoks ile basit ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılabiliyor.’’ diyor.

Cep telefonu yaşlanmayı hızlandırıyor!

Bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından yayılan zararlı ışınların cildin altındaki koruyucu mineral yapıyı bozarak yaşlanmayı hızlandırdığına dikkat çeken Op. Dr Evrim Uçkunkaya, ‘’Teknolojik cihazlardan yayılan dalgalar, cildin ışıltısının kaybolmasına ve lekelenmelere neden oluyor. Bu sorunları nem aşıları, PRP Uygulamaları,dermapen ve anti aging için yapılan lazer uygulamalarıyla kalıcı olarak ortadan kaldırabiliyoruz. Uygulamalar sayesinde cildin derinliklerine ulaşıp, cilt hücrelerini yeniden aktive ederek, cildin kalınlaşıp sıkılaştırılmasını sağlayabiliyoruz.’’ diye belirtiyor.

Klimanın etkilerine karşı cildinizi nemlendiricilerle destekleyin

Ofis ortamında klimadan yayılan mikroorganizmaların sağlıksız bir çalışma ortamına zemin hazırladığına dikkat çeken Op. Dr Evrim Uçkunkaya, ‘’Sürekli klimaya maruz kalmak cilt kuruluğuna sebep olabiliyor. Klimanın havayı kurutucu etkisi, cildin nem kaybederek kurumasını sağlıyor. Bu durumun olumsuz etkilerini en aza indirmek için öncelikli olarak cilt temizliğine önem verilmesini, nemlendirici ve C vitamini içeren antioksidan kremlerle cildin desteklenmesini öneriyorum.’’ diyor.

“Küçük Enerji Santralleri” ile cildinizi canlandırın!

Gün içerisinde karbonhidrat ve yağ içeren abur cuburlar yerine, doğru enerji kaynağı içeren sağlıklı besinler tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr Evrim Uçkunkaya, “Küçük Enerji Santralleri” olarak tanımladığımız fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, kaju gibi hücre dostu besinler, doğru enerji kaynağı sağlayarak açlık hissinin yok edilmesi açısından çok önemli faydalar sunuyor. Çok sayıda vitamin, demir, çinko ve magnezyum gibi mineralleri içeren kabuklu yemişlerin çiğ ve kavrulmamış şekilde tüketilmesi, hücrelerin sağlıklı bir şekilde yenilenmesini, cildin parlak ve canlı olmasını da destekliyor. Gün içinde bol su tüketilmesi de sindirimi ve metabolizmayı hızlandırarak cilt kuruluğunun önüne geçiyor. Suyun limon, salatalık ve nane gibi ferahlatıcı sebzeler katılarak aromalandırılması ve bitki çayları tüketilmesi de bu süreci hızlandırıcı bir etki yaratıyor.’’ diye belirtiyor.

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