Işıltılı ve Sağlıklı Saçlar İçin Bakım Önerileri

Fiziksel görünümümüzle birlikte ruh halimizi de etkileyen saçlarımızın modeli kadar önemli bir detay da bakımlı ve sağlıklı olmaları. Öyle ki cansız ve yıpranmış saçlar, modeli nasıl olursa olsun iyi bir görüntü oluşturmuyor. Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markası Morfose Cosmetics’in saç bakım uzmanları, farklı saç tiplerine ve boya, röfle gibi işlem görmüş saçlara özel önerilerde bulundu.

İlk kural: Saçınıza bakım yapmak için yıpranmasını beklemeyin

Morfose uzmanlarına göre, dikkat edilmesi gereken ilk kural, saçların her zaman bakıma ihtiyaç duyduğu. Kış aylarında soğuktan etkilenen ve bere altında kırılan saçlar, yazın ise güneşin altında nemini ve canlılığını kaybediyor. Mevsim geçişlerinde yaşanan saç dökülmesi ise en çok bahar aylarında görülüyor. Bu nedenle saçın yıpranmasını beklemeden, her zaman saç tipine uygun bir bakım yapmak büyük önem kazanıyor.

İşte saç tiplerine ve uygulanan işlemlere özel bakım önerileri

Kuru, kırılgan ve ince telli saçlar: Dış etmenlerden kolayca etkilenen bu tipteki saçları canlandırıp güçlendirerek sağlıklı ve hacimli bir görünüm elde edilebilir. Özellikle sıcak işlemlerden önce ve işlem esnasında saçın nemini kaybetmesini önleyen süt proteini ile saç uçlarında içten dışa koruma sağlayan amino asit içerikleri, kuru, kırılgan ve ince telli saçlarda etkili bir bakım sağlıyor.

Kuru ve kalın telli saçlar: Kalın telli saçlar diğer saç tiplerine göre kurumaya daha yatkın olduğundan özel bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Yüksek oranda E vitamini içeren argan yağı ile formüle edilen bakım ürünleri, bu tip saçlardaki kuruluğu ve kırıkları önlüyor, mat saçları canlandırarak parlaklık kazandırıyor. Argan yağı özü aynı zamanda, zor şekil alan kalın telli saçlardaki kabarıklıkları düzelterek kusursuz bir görünüm yaratıyor.

Açıcı ile işlem görmüş saçlar: Balyaj, röfle ve ombre gibi uygulamalar saçın tüm havasını değiştiriyor ancak bu işlemler açıcı kullanılarak yapıldığından mutlaka özel bir bakım uygulanması gerekiyor. Saçımızın yüzde 65 ila 95’ini oluşturan keratinin amino asitler ile birlikte formüle edildiği bakım ürünleri, saçın elastikiyetini artırıyor. Bu da saçların kolayca taranmasına, daha yumuşak ve pürüzsüz olmasına olanak tanıyor.

Boyalı saçlar: Saçta en çok uygulanan işlemlerin başında hiç kuşkusuz boya geliyor. Rengini değiştirmek veya beyazları kapatmak için kullanılan saç boyalarını kullananların da tıpkı diğer işlemleri yaptıranlar gibi saç bakımlarına dikkat etmeleri şart! İçeriğinde protein ve doğal yağlar bulunan boyalar kullanmak, saça parlak ve yumuşak bir görünüm veriyor. Uygulamanın ardından boya kilitleyici özelliği olan bakım ürünleri kullanmak ise rengin solmasını önleyerek boyanın ömrünü uzatıyor.

Kimyasal işlem görmüş saçlar: Saçların yalnızca rengini değil, modelini değiştirmek için de birtakım kimyasal işlemlerden yararlanılıyor. Kalıcı fön, dalga gibi uygulamaların ardından saçı korumanın yolu ise keratin özlü bakım ürünlerinden geçiyor. Keratin özleri ısı, kimyasal işlem ve çevresel etkilerden dolayı zarar görmüş saçları ağırlaştırmadan yapılandırıyor. Keratin bakımına ek olarak uygulanan serum ise kırıkları önleyerek ipeksi ve parlak bir görünüm oluşturuyor.

Morfose’dan her saça özel ürün

Saç bakımı, şekillendirme, renklendirme ve kişisel bakım kategorilerinde zengin ürünler sunan Morfose Cosmetics, her saç tipine ve uygulamaya özel seçenekleriyle saçların kusursuz görünmesine olanak tanıyor. Morfose ürünleri kuaförlerde, zincir kozmetik mağazalarında ve parfümerilerde satışa sunuluyor.