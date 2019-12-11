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GeriGüzellik Reçeteleri Işıltılı Bir Cilt İçin: Ev Yapımı Zerdeçal Toniği
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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Işıltılı Bir Cilt İçin: Ev Yapımı Zerdeçal Toniği

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Işıltılı Bir Cilt İçin: Ev Yapımı Zerdeçal Toniği

"Zerdeçalın sağlığımıza olan faydalarından sonra şimdi de sıra ciltte! "

ZERDEÇALLI TONİK TARİFİ

Malzemeler:

-1/4 bardak su
-1 yemek kaşığı aloe vera jeli
-1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu
-5 damla çay ağacı yağı

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın ve bir sprey şişesine alın. Cildinizi sabah akşam bu tonik ile temizleyebilirsiniz.

ZERDEÇALLI SÜT İÇMEK İÇİN 10 HARİKA SEBEP
ZERDEÇALLI SÜT İÇMEK İÇİN 10 HARİKA SEBEP

Zerdeçal toniğinin faydaları

Aloe vera jeli cildi nemli tutar, gözenekleri açar ve sivilce ve lekeleri uzak tutar. Zerdeçal, cildin temiz, berrak ve aynı zamanda parlak olmasını sağlayan akne önleyici özelliklere sahiptir. Çay ağacı yağı ise cildi temizler ve akne oluşumuna engel olur. 

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