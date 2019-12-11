Işıltılı Bir Cilt İçin: Ev Yapımı Zerdeçal Toniği

ZERDEÇALLI TONİK TARİFİ

Malzemeler:

-1/4 bardak su

-1 yemek kaşığı aloe vera jeli

-1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu

-5 damla çay ağacı yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın ve bir sprey şişesine alın. Cildinizi sabah akşam bu tonik ile temizleyebilirsiniz.

Zerdeçal toniğinin faydaları

Aloe vera jeli cildi nemli tutar, gözenekleri açar ve sivilce ve lekeleri uzak tutar. Zerdeçal, cildin temiz, berrak ve aynı zamanda parlak olmasını sağlayan akne önleyici özelliklere sahiptir. Çay ağacı yağı ise cildi temizler ve akne oluşumuna engel olur.