Işıltılı Bir Cilt İçin Ev Yapımı Tonik
"Ev yapımı bakım ürünleri tariflerimize bir yenisini ekliyoruz. Işıltılı bir cilt için tonik tarifini aşağıda bulabilirsiniz."
Solgun bir cildiniz varsa, aradığınız ışıltı mutfağınızdaki malzemelerde saklı! Herkesin evinde bulunan 3 malzeme ile hazırlanan yüz toniği ile cildiniz ışıldayacak.
Ev yapımı cilt parlatıcı tonik tarifi
Malzemeler:
- ½ su bardağı gül suyu
- ¼ su bardağı taze sıkılmış limon suyu
- 3 yemek kaşığı domates suyu
CİLT YATIŞTIRAN HAVUÇ SERUMU NASIL HAZIRLANIR?
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri geniş bir kaba koyun ve iyice karıştırın. Ardından cam bir şişeye doldurun. Bu toniği 4 gün boyunca kullanabilir ve bu sürede buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
Taze malzemelerden hazırlanan cilt toniğinizi 4 günde bir yenileyin. Öte yandan bu toniği uygulamadan önce malzemelere karşı alerjiniz olup olmadığını öğrenmelisiniz.
MAHMURE ÖZEL