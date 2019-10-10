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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kişisel Bakım

Işık Dolgusu ve Dinamik Dolguyla Daha Genç Görünüm

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Işık Dolgusu ve Dinamik Dolguyla Daha Genç Görünüm

"Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, göz çevresi ve cilt gençleştirmede uygulanan dolgu tekniklerini anlattı."

Yaşlanmak tüm canlıların doğasında var. Ancak bazı insanlar genetik özelliklerinden dolayı biraz daha hızlı yaşlanma belirtisi gösterebilir. Bu belirtilerin arasında göz altı morluğu ile aşırı mimik kullanımına bağlı kırışıklar yer alır. Estetik cerrahide yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak ve insanların yaşlanmak bilmeyen ruhlarındaki gençliği yansıtacak çok sayıda teknik vardır. Bunlar arasında ameliyatsız teknikler olan ışık dolgusu ve dinamik dolgu da yer alır.

Işık dolgusu ile göz altı morluğu tedavisi mümkün

Gözlerin altında koyu halkalar oluşmasının bir numaralı nedeni, gözyaşı kanalındaki hacim kaybından kaynaklanmaktadır. Işık dolgusu ile göz altındaki bu çukurluklar eşit seviyeye getirilerek ışığı eşit düzeyde yansıtması sağlanır. Aynı zamanda cildin nem ve yağ eksiği de giderilerek kalitesi artırılır.

İlk olarak hyalüronik asidin etkisiyle cildin tabakaları güçlendirilir ve çukurlukların doldurulması sağlanır. Bu sayede koyu halkalar ve göz altı torbaları ortadan kaldırılmış olur. İkinci olarak içerikteki besleyici vitamin ve asit içerikleri sayesinde cildin yenilenmesi sağlanır.

Işık dolgusunda cildin beslenmesini ve nemlenmesini sağlayan, doğal cilt yapısında da bulunan hiyalüronik asit ve gerekli besin maddelerinin (antioksidanlar, amino asitler, vitamin B6) bir karışımından oluşan özel bir içerik kullanılır. Ve bu içerik çok ince uçlu iğnelerle göz altına ortalama 15 dakikalık ağrısız bir işlemle enjekte edilir.

Dinamik dolgu ile kırışık tedavisinde donuk ifadeye son

Dinamik dolgu, yüzdeki hacim eksikliklerini giderirken dinamik yüz hareketlerini koruyan bir tekniktir. Dinamik yüz hareketleri kızma, gülme ve şaşırma gibi mimiklerin yapılabilmesini sağlar. Bu hareketlere bağlı olarak zamanla ortaya derin kırışık ve oluklar çıkar. Bu kırışık ve olukların tedavisinde hareket kabiliyetini kısıtlamadan uygulanan en etkili tedavisi ise dinamik dolgudur.

Cilt kırışıklıkları kişinin mimik hareketlerinin sıklığı ile cilt yapısına bağlı olarak farklı yaşlarda farklı yoğunlukta ortaya çıkar. Özellikle genç yaşlarda ortaya çıkan bu tarz cilt deformasyonları kişinin sürekli üzgün ya da kızgın görünmesine yol açabilir.

Nazolabial çizgileri olarak bilinen göz çevresi, kaş arası ve dudak çevresi kırışıklıkları ciltteki elastikiyetin ve yağ miktarının azalmasıyla ortaya çıkar. Kalıtımsal özellikler, yerçekimi ve güneş ışıkları da cilt kırışıklıklarında etkili bir rol oynar.

Dinamik dolgunun özellikleri

Dinamik dolgunun avantajı yüzün orta kısmındaki hacim kaybı tedavisini sağlarken hareket kabiliyetini de korumasıdır. Dolgu malzemesinin içeriği ve dozu bu özelliği sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanır. Cildin doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit bazlı malzeme yüzdeki dinamik kaslarının hareket kabiliyetini devam ettirecek şekilde en doğru noktalara minimal dozla uygulanmasıdır.

Ortalama 15 dakika içinde tamamlanan enjeksiyon uygulamasıyla gergin ama hareket kabiliyeti devam eden bir yüze sahip olunabilir.  Hasta operasyon sırasında hiçbir şekilde acı hissetmez.

Ameliyatsız teknikler olan ışık dolgusu ve dinamik dolgunun etkisi ortalama 6 ile 12 ay arasında devam eder. Bu sürenin sonunda enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

 

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