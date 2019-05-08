İş Hayatının Yoğun Temposunda Pratik Ve Başarılı Stilin ipuçları

1. Zaman ve mekan koordinasyonu

Kıyafetinizi, makyajımnızı ve saç modelinizi günün hangi vaktinde ve hangi mekanda olacağımıza göre uyumlu bir şekilde ayarlamalısınız. Bu nedenle, etkinliklere katılmadan önce nerede gerçekleşeceği hakkında biraz araştırma yapmalısınız. Ayrıca, günün hangi vaktinde bir araya geleceğinizi düşünün ve hazırlıklarınıza bu doğrultuda önceden başlayın.

2. Rengin psikolojisini göz önünde bulundurun

Renk temasını takiben, uzmanlar renklerin insanlar üzerinde duygusal bir etkiye sahip olduğunu, bazı renklerin sevinç, huzur ve hatta sinirlilik gösterebileceğini söylüyor. Kendiniz ve çevrenizdeki en iyi duyguları uyandırmak için stratejik olarak nasıl renk kullanacağınızı öğrenin.

3. Temel giysilere yatırım yapın

Her kadının uzun vadeli bir yatırım olarak görebileceği klasik kıyafetleri olmalıdır. Bu giysiler arasında şunlar bulunur; zarif bir siyah-beyaz blazer, siyah bir elbise, hemen hemen her parça ile uyumlu siyah zarif bir çift stiletto, beyaz gömlek ve geleneksel tasarım kot pantolon (herhangi bir taşlama, yırtık vb bulunmayan). Giysi satın almak için servet yatırmanız gerekmez. Yüksek kaliteli kumaşlar hakkında bilinçli olmak ve tabii ki indirim zamanlarını beklemek bu konuda size yardımcı olacaktır.

4. Aksesuar ile kıyafetlerinizi tamamlayın

Elbiseniz desenliyse sade fularlar tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilir. Bu kombinin tam aksi, düz bir elbiseye canlılık katacak renkli fularlar da başka bir alternatif. Bu arada, aksesuarda trendin rose olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Ayrıca, düz bir elbise için kullanabilecek zarif bir kolye ve bileklik hem rahatlık hem de şıklığı iş hayatında size sunacaktır. Daha büyük aksesuarlar, gündüz ve gece daha az formal etkinlikler için idealdir.

5. Güzellik alışkanlıkları ve rutinleri

Rutin bakımlar kişisel imajınızı ihmal etmemek adına çok önemlidir.

Fonksiyonel saç stillerini seçmek önemli, at kuyruğu olabilir. Hem kadınsı görünecek hem de kurutuculara ve şekillendiricilere çok fazla zaman ayırmanız gerekmeyecek.

Tırnaklarınızı kısa tutmaya çalışın. Bu şekilde bakımı kolay ve hızlı olacaktır. Hafif bir tonda oje sürmek de zamandan kazanmanızı sağlar.

Gündüz makyajını olabildiğince hayatınızdan çıkarın. Her sabah nemlendirici bir krem ve güneş kremi kullanarak cildinize dikkat edin. Sağlıklı cilt, parlak ve sağlıklı bir görüntüyü de yansıtmaya yardımcı olacaktır.

Makyajı stratejik olarak kullanın, asla abartmayın. Görsel olarak değiştirmeden geliştiren doğal görünüm makyajlarını tercih edin, bu sizi canlı gösterecek ve uzun zamanınızı almayacak. Kirpikleriniz için hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz rimel, yüzünüzü vurgulayan nötr tonda bir gölge, yanaklarınıza renk katan yumuşak bir rötuş ve doğal tonda bir ruj kullanın. Bu makyajın uygulanması her sabah yaklaşık 10 dakika sürecektir.

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinin, dengeli bir şekilde yiyin, her gece yeterince uyuyun ve düzenli olarak egzersiz yapın. Bu alışkanlıklar, iş hayatına daha iyi konsantre olmanıza ve daha fazla enerjiye sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Fiziksel görünümünüze dikkat etmeli, kıyafet ve makyaj öğelerini stratejik bir şekilde kullanmanın kendinizi, çalıştığınız alanda bir referans olarak konumlandırmanıza ve kendi kişisel markanızı yaratmanıza yardımcı olacağını unutmayın.