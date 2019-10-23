İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu
"Göz alıcı tasarımları modern Ipekyol kadınıyla buluşturan Ipekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu, mevsimin yeni havasına gönderme yapan anahtar parçalarla zamansız şıklığı bir arada sunuyor."
Doğadan gelen uçsuz bucaksız renk kodlarını şehrin siluetiyle buluşturan Ipekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu, tüm naifliğini desenlerle yansıtıyor. Mevsimin en iddialı parçaları ise print-on-print kombinlenebilen, hayvan desenli ceket ve pantolonlar olarak karşınıza çıkıyor.
80’lerin etkisini günümüze taşıyan, pembe ve metalik-gümüş takımlar gece davetlerinin en şık katılımcıları arasında yerini alıyor. Mor tonlarının hakimiyet sürdüğü, romantik tarzı destekleyen sim detaylı ve floral desenli elbiseler trençkotlarla kombinlenerek yeni mevsime uyum sağlıyor. Sezonun yükselen trendi triko kumaşlarla hareket kazanan etekler ve elbiseler kemer detayıyla feminen bir görünüm sunuyor.
Etek, elbise ve trikolarda yer alan hakimiyet gücü yüksek ekoseler, hem şıklığın hem de spor-feminen görünümün temsilcisi niteliğinde… Yeni mevsimin tüm doğallığını yansıtacak yeşil ve kahvenin tonları, elbiselerin yanı sıra hırka kombinleriyle tamamlayıcı bir denge yaratıyor. Hem şık hem de cool görünen bu stil; diz üstü hayvan desenli çizmelerle yalın ve bir o kadar da şık görünecek parçalar arasında yerini alıyor.
Mevsimin doğal tonlarını yansıtan turuncu, bordo ve tarçın tonları dantel detaylarıyla romantik stilinize ufak dokunuşlar katıyor. Yama görünümü veren sıcak renklerin, krem ve siyahlarla bir araya gelmesi ise color-block etkisi yaratıyor. Her daim şık ve trend görünüm sunan bluzlar ise ofis dışında günü tamamlayacak detaylara ve formlara sahip.
Yükselişe geçen mor ve pembenin romantizmi, zamansız siyah-beyaz uyumu ve doğanın yansıması yeşiller ise Ipekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu’nun öne çıkan renk paletleri arasında.
Geometrik formlu mini el çantaları, ton sür ton etkisi yaratarak kombinlerinizi kusursuzca tamamlıyor. Aksesuarlarda yer alan yoğun parlak taşlar, özellikle kolye, küpe ve bilekliklerde tüm ışıltısını yansıtıyor. Soğuk havalara karşı gardını alan ve şıklığı elden bırakmayan atkılarsa palto ve trençkotların joker parçalarından…