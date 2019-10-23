İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKoleksiyonlar İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu
Koleksiyonlar

İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu

"Göz alıcı tasarımları modern Ipekyol kadınıyla buluşturan Ipekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu, mevsimin yeni havasına gönderme yapan anahtar parçalarla zamansız şıklığı bir arada sunuyor."

Doğadan gelen uçsuz bucaksız renk kodlarını şehrin siluetiyle buluşturan Ipekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu, tüm naifliğini desenlerle yansıtıyor. Mevsimin en iddialı parçaları ise print-on-print kombinlenebilen, hayvan desenli ceket ve pantolonlar olarak karşınıza çıkıyor.

80’lerin etkisini günümüze taşıyan, pembe ve metalik-gümüş takımlar gece davetlerinin en şık katılımcıları arasında yerini alıyor. Mor tonlarının hakimiyet sürdüğü, romantik tarzı destekleyen sim detaylı ve floral desenli elbiseler trençkotlarla kombinlenerek yeni mevsime uyum sağlıyor. Sezonun yükselen trendi triko kumaşlarla hareket kazanan etekler ve elbiseler kemer detayıyla feminen bir görünüm sunuyor.

İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu

Etek, elbise ve trikolarda yer alan hakimiyet gücü yüksek ekoseler, hem şıklığın hem de spor-feminen görünümün temsilcisi niteliğinde… Yeni mevsimin tüm doğallığını yansıtacak yeşil ve kahvenin tonları, elbiselerin yanı sıra hırka kombinleriyle tamamlayıcı bir denge yaratıyor. Hem şık hem de cool görünen bu stil; diz üstü hayvan desenli çizmelerle yalın ve bir o kadar da şık görünecek parçalar arasında yerini alıyor.

Mevsimin doğal tonlarını yansıtan turuncu, bordo ve tarçın tonları dantel detaylarıyla romantik stilinize ufak dokunuşlar katıyor. Yama görünümü veren sıcak renklerin, krem ve siyahlarla bir araya gelmesi ise color-block etkisi yaratıyor. Her daim şık ve trend görünüm sunan bluzlar ise ofis dışında günü tamamlayacak detaylara ve formlara sahip.

İpekyol Sonbahar-Kış 2019/20 Koleksiyonu

Yükselişe geçen mor ve pembenin romantizmi, zamansız siyah-beyaz uyumu ve doğanın yansıması yeşiller ise Ipekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu’nun öne çıkan renk paletleri arasında.

Geometrik formlu mini el çantaları, ton sür ton etkisi yaratarak kombinlerinizi kusursuzca tamamlıyor. Aksesuarlarda yer alan yoğun parlak taşlar, özellikle kolye, küpe ve bilekliklerde tüm ışıltısını yansıtıyor. Soğuk havalara karşı gardını alan ve şıklığı elden bırakmayan atkılarsa palto ve trençkotların joker parçalarından…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi