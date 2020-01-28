Modern çağ kadınına romantik ve sade çizgiler sunan Ipekyol Pre-Spring 2020 Koleksiyonu, doğal temanın hakimiyet gücüyle saf ve estetik bir görünüm yaratıyor. Sıcak renklere teslim olan koleksiyonun akıcı silüetleri ise şehrin tarih kokan etkileyici sokaklarına doğru açılıyor.

Tabiattan ilham alan yağ yeşili ve hakiler, güneşin ışık dansına eşlik eden safran tonları ve ekrular koleksiyonun ana renk kartelasını oluştururken, toprak tonlarında hakimiyet kuran kahverengi ve bejler ise yeni sezonun stil oyununu destekler nitelikte.

Ofiste, sokakta veya yeni mevsimin enerjisine eşlik edecek davetlerde ön plana çıkan kombinler Ipekyol Pre-Spring 2020 Koleksiyonu’nu oluşturan tasarımlar arasında yerini alıyor. Ipekyol kadınının stiline dokunan ikonik boyfriend ceket ve pantolon takımı maskülen olduğu kadar rahat bir görünüm sunuyor. One-piece akımını vurgulayan, baştan aşağıya kahverengiye bürünen tulum ise kuşkusuz koleksiyonun en dikkat çeken parçası olarak yerini alıyor.

Güneşin sıcak enerjisine eşlik eden bel vurgulu bluz ve elbiseler, akıcı bir silüet oluşturuyor. Sarı, siyah ve beyazın mükemmel uyumuyla yaratılan soyut desenli etekler, farklı kumaşların ve kesimlerin birleşimiyle modern dokunuşlara gönderme yapıyor. Mevsimin beklenmedik yağmurlarına eşlik edecek minimal yağmurluk, ekru oversize bir pantolon ve triko ile bir araya gelerek estetik olduğu kadar dingin bir kombinin peşine düşüyor. Yanar döner bir etki yaratan haki yağmurluklar ise kendine has dokusuyla dikkat çekici olduğu kadar tasarım gücü yüksek bir bütünlük sağlıyor.

Payetlerin ve simlerin dengeli birlikteliğinden oluşan puantiyeli elbise ve etekler sakin tonlarla uyum yakalayarak etkili bir parıltı dozu sunuyor. Geçiş mevsimiyle beraber ortaya çıkan trençkotlar, parlak ve mat kumaşların birleşimiyle gündüzden geceye sürecek ışıltılı anlara eşlik ediyor.

Kendini iyiden iyiye hissettiren sıcak akıma eşlik eden sandaletler, geometrik topuk detaylarıyla Parizyen sadeliğin peşine düşüyor. Modern ve taze stilinizi tamamlayan yeşili sandaletse kusursuz bir parça… Renklerin cazibesine kapılan püskül detaylı pratik olduğu kadar fonksiyonel çantalar, turuncu ve tarçın tonlarıyla kusursuz bir uyum yaratıyor. Aksesuarlarda hakimiyet kuran doğal taş efektli gold dokunuşlar ise yaratıcı formlarıyla güçlü tavrını bir kez daha kanıtlıyor.

Doğal dokuların modern tasarımlarda buluştuğu Ipekyol Pre-Spring 2020 Koleksiyonu, yeşillenen geçiş mevsimine doğru sizi keşfe davet ediyor.